Destaca SS cero decesos por Covid y 37 contagios

A pesar de que en Sonora se tiene una tendencia a no aumentar los contagios por Covid-19, es importante no confiarse y seguir respetando las medidas sanitarias, enfatizó Enrique Clausen Iberri, tras informarse que este día no se registraron decesos por esta enfermedad y se contabilizaron 37 nuevos casos en el estado.

El secretario de Salud señaló que aun cuando Sonora está en color verde en el semáforo epidemiológico federal y no tener una tendencia a que los contagios aumenten en la entidad, es tarea de la ciudadanía mantener los protocolos sanitarios rigurosos.

“Sonora atraviesa por una meseta en pandemia de Covid19… ¿Qué significa esto? Significa que estamos pasando por una racha en la que la curva de contagios tiende a no seguir subiendo. Pero aun así, no hay que bajar la guardia y mucho menos, confiarse, porque este mortal e invisible enemigo puede reactivarse de un día para otro. Usa cubrebocas, lávate frecuentemente las manos, guarda la sana distancia y ventila espacios, protégete del coronavirus. No caigas en exceso de confianza”, expresó.

Este lunes no se confirmaron decesos por COVID-19 en Sonora, por lo que se mantienen seis mil 288 defunciones en el estado; asimismo, se registraron 37 nuevos casos en 24 mujeres y 13 hombres, para un total de 73 mil 462 casos en la entidad.

De los contagios nuevos, 18 son residentes de Hermosillo; siete de Navojoa; tres de Nogales; tres de Cajeme; dos de San Luis Río Colorado; dos de Caborca; uno de Agua Prieta; y uno de Empalme.

Además, se confirmaron tres casos pediátricos, en dos niñas y un niño, para un total de mil 364 y no se confirmaron casos en mujeres embarazadas; uno de los 37 casos fue en un trabajador de la salud. Este lunes, no hubo pacientes dados de alta y hasta el momento 66 mil 201 personas se han recuperado en la entidad.

Al momento, se han realizado 130 mil 570 pruebas; se han confirmado 73 mil 462 casos y se han descartado 57 mil 108; en total nueve mil 966 casos han sido cuadros leves, 915 activos y nueve mil 051 concluyeron su seguimiento, 57 mil 150 pacientes se han curado y 58 pacientes se encuentran hospitalizados, siete de ellos estables, 40 graves y 11 críticos.