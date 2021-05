Despide el Atlas a «El Tuca» como DT

El Atlas tenía una cita para trascender. Si no era ahora, nadie sabía cuándo se presentaría otra oportunidad.

Y los Rojinegros superaron al favorito Tigres por 1-0 para instalarse en los Cuartos de Final luego de 4 años de ausencia.

El héroe de la noche épica en el Estadio Jalisco fue Julio Furch, quien con sólo dos minutos en la cancha al entrar de relevo se puso la capa y envió al fondo para provocar el estallido de miles de gargantas.

Y así, al eliminar a los universitarios, el Atlas marcaría el epílogo de Ricardo Ferretti como entrenador de los felinos.

Los Rojinegros asumieron su papel de no reservarse nada, y el que mejor entendió su rol fue Renato Ibarra. El ecuatoriano exhibió una parte de la versión que se le conoció en el América, y se transformó en un vendaval de ida y vuelta por la banda derecha.

Tan sólo al minuto cinco, Ibarra filtró y colocó en camino a la portería a Jesús Angulo, pero al llegar frente al arquero Nahuel Guzmán, se intimidó y entregó el balón con un tiro suave.

Pese a la pausa del partido por la lesión del abanderado Pablo Hernández, el Atlas no perdió el vértigo de su ritmo y continuó yendo al ataque con gambetas de Ozziel Herrera, incluso se dio el lujo de complacer a su público en el Estadio Jalisco con toques en corto.

Pero a partir del minuto 17, los Tigres comenzaron a ofrecer señales de vida. Primero con un tiro fuera del área de Javier Aquino que puso a trabajar a Camilo Vargas.

Diez minutos después, André-Pierre Gignac cobró tiro libre directo que se estrelló en la barrera, pero contrarremató, y de nuevo Vargas atajó.

Hasta el minuto 38 apareció la genialidad de Ibarra con un buen servicio al área que cerró Jairo Torres, pero sin destino a las redes.

En la segunda parte, el Atlas estaba determinado a resolver y se adueñó del esférico, pero adoleciendo nuevamente de no ser contundente como sucedió al 47′ cuando Herrera disparó, pero Guzmán desvió con la mano derecha.

Pasaron los minutos, salieron de cambio Milton Caraglio y Jairo Torres, al 77´, entraron Furch e Ignacio Malcorra. Sería Malcorra el que cedió por izquierda para que el «Emperador» empujara con rabia al fondo para el 1-0 apoteósico.

Pero Atlas no renunció a su esencia de terminar con drama apelando a los reflejos insólitos de Camilo Vargas con 5 minutos de compensación eternos, pero que concluyeron con la celebración rojinegra.