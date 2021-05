Desmienten a precaristas de la invasión Tres Reinas

El alcalde interino de Hermosillo, Fermín González Gaxiola negó que se esté condicionando por votos la regularización de los terrenos en la invasión Tres Reinas ubicada al sur de la ciudad, como denunciaron vecinos el pasado martes quienes se manifestaron en Palacio Municipal.

González Gaxiola dijo que desde hace aproximadamente tres años están trabajando con las líderes de las invasiones para regularizar este asentamiento considerado de los más grandes en Hermosillo, y que costará 46 millones de pesos.

“Esta invasión es la más grande que vamos a regularizar, porque hay muchas, pero está es la más grande a la que hemos dedicado más tiempo, y que me vengan a decir que yo ando condicionando, que yo ando amenazando, que me comprueben eso porque es una falta de respeto tremenda”, apuntó.

El munícipe lamentó ocurrido el pasado martes en Palacio Municipal donde un grupo de vecinos de dicha invasión realizaron una manifestación que se tornó violenta luego de que se les impidió ingresar a las instalaciones.

“Yo no apoyo la violencia, yo le voy al diálogo. Las puertas del Ayuntamiento están abiertas siempre, si alguien quiere platicar conmigo lo puede hacer, es cuestión de que me diga y yo lo atiendo; nunca le he negado el acceso a nadie si van en un plan de hacer un planteamiento de algo que yo pueda atender como autoridad”, aseveró.

Por otra parte, sobre el incendio ocurrido en La Sauceda el pasado fin de semana, y donde ambientalistas realizarán una jornada de limpieza y reforestación el próximo sábado, dijo que la administración municipal está dispuesta a apoyarlos en todo lo necesario.

González Gaxiola dijo que este grupo de personas solo deben tramitar un permiso al Gobierno del Estado para realizar esta jornada de limpieza, por ser está autoridad quien tiene la concesión del parque recreativo.

“Ustedes saben que La Sauceda es un predio propiedad del Gobierno del Estado, que más quisiéramos que fuera del municipio para recuperar esa tradición que durante muchos años fue un lugar de paseo para los hermosillenses, pero no es nuestro.

En todo caso pudiéramos coordinarnos con las autoridades estatales y emprender algún programa de reforestación”, subrayó.