Desechan amparo a Karime Macías

Un juez federal desechó el amparo con el que Karime Macías Tubilla pretendía frenar la «inminente» solicitud de México al Reino Unido de su detención provisional con fines de extradición, por una presunta defraudación fiscal de 2 millones 437 mil 635 pesos.

Samuel René Cruz Torres, Juez Décimo Quinto de Distrito de Veracruz, determinó que la ex esposa de Javier Duarte no tenía ningún interés jurídico para reclamar un acto como la solicitud de extradición del Gobierno de México por un nuevo delito.

Hasta ahora, a Karime se le sigue un juicio de extradición en Londres sólo por un supuesto fraude de 112 millones 216 mil 820.36 pesos, mediante contratos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Veracruz adjudicados a «factureras».

Macías dijo en su amparo que debía ser suspendido de plano el trámite de la Secretaría de Relaciones Exteriores para pedirle a los ingreses ampliar ahora el pedido de extradición, por el fraude al fisco cometido en los años 2011 y 2012 por la suma ya mencionada.

Y su argumento es que ese delito está prescrito y hay, por separado, un amparo en un juzgado de la Ciudad de México que combate esa orden de aprehensión y que está próximo a ser resuelto.

«Resulta claro que, al existir dicha orden, y al encontrarse la quejosa fuera de territorio nacional, se hace inminente la ejecución de aquélla, siendo el procedimiento de extradición internacional el único medio idóneo y eficaz para ejecutar el mandato de captura señalado», dice en su demanda de amparo.

«La solicitud de detención provisional con fines de extradición, la solicitud formal de extradición, o bien la ampliación de la extradición ya iniciada por diverso delito, deviene inconstitucional al inobservar las disposiciones que en el tópico de prescripción prevén tanto el tratado de extradición con el Reino Unido, así como las diversas normas domésticas que rigen el actuar de las autoridades responsables».

Con el desechamiento de su demanda, la ex esposa de Duarte ahora tiene la posibilidad de presentar una queja, para que sea un tribunal colegiado el que determine en definitiva si su amparo debe o no ser admitida por el juez.

Este juicio de garantías fue presentado por Karime el pasado 26 de abril, dos meses después de que el Primer Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México le negara el amparo contra la solicitud de extradición del Reino Unido y la orden de aprehensión por fraude al DIF de más de 112 millones de pesos.