Descartan venta de Aguirre a Chivas

Chivas se volverá a quedar con las ganas de fichar a Erick Aguirre.

Una fuente cercana al jugador confirmó que Aguirre no será vendido al Guadalajara, toda vez que el conjunto tapatío no cuenta con los fondos suficientes para hacerse del fichaje del seleccionado nacional.

En días atrás, reportes indicaban que el lateral de los Tuzos estaba a una firma de completar su fichaje con el Rebaño, pero la realidad es que Aguirre nunca estuvo cerca de vestir de rojiblanco.

«Aguirre no va a ser vendido a Chivas ya que están en una situación económica complicada. Aguirre no va a Chivas», informó la fuente.

En 2019, también se manejó que Aguirre llegaría en paquete con Víctor Guzmán al Rebaño, pero no fue así, pues Pachuca solo aceptó negociar por El «Pocho «.

Chivas se volverá a quedar con las ganar de contar con Aguirre, quien sí será negociado en caso de que llegue alguna oferta del extranjero o de otro club que cuente con los fondos para completar su compra.