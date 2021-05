Denuncian falta de mantenimiento en los camposantos sobre todo en el panteón Yáñez

Adultos mayores que visitaron los panteones este Día de las Madres, denunciaron la falta de contenedores de basura, llaves de agua para llenar las cubetas y lavar las tumbas de sus difuntos, así como de la suciedad en que se encontraban los camposantos.

Llaves en mal estado y pilas con agua enlamada se observaron en el panteón Yáñez, donde algunos adultos mayores se quejaron del abandono en que se encontraba el cementerio por la falta de limpieza y mantenimiento a baños, pilas y llaves para el agua.

José Abraham Murúa manifestó que la mayoría de las personas son adultos mayores, quienes tienen que recorrer grandes distancias para acarrear agua y poder lavar las tumbas de sus familiares, debido a que varias llaves no servían.

“Antes había dos servicios de llaves de agua, y ahora no hay ninguno, ya se están secando hasta los árboles; ahí están los tubos pero las llaves no sirven, y como puede ver, andamos puros viejos acarreando agua desde otro punto del panteón”, dijo.

Señaló la falta de atención por parte de las autoridades para brindar facilidades a las personas mayores que visitan los camposantos, a quienes por su edad y condición, se les dificulta cargar cubetas a grabes distancias.

“No dieron mantenimiento cuando se acercaba el día y su personal de panteones anda diciendo que si se limpió, no se vio nada, porque ahí anda la basura rodando, yo mejor ni la moví porque no hay contenedor donde echarla, ni nada. Va y hace un bulto de basura uno y afecta a otros dolientes, entonces, está prácticamente en abandono, si se hace limpieza, lo hace la misma gente, no hay personal que se encargue”, expresó.

Otro ciudadano de nombre Raúl coincidió en la falta de mantenimiento del panteón, donde las llaves de agua no funcionan, y en otras les falta la perilla por lo que no pueden abrirlas para llenar las cubetas y las pilas están muy retiradas, además de tener el agua enlamada.

Debido también a que los vagos que se meten al panteón se roban las llaves de fierro, comentó que instaló una llave de PVC para poder agarrar agua, pero le quebraron la mariposa y ya no pueden abrirla.

“Se necesita que pongan en funcionamiento las llaves de agua para no recorrer tanto para buscar alguna otra, y que haya vigilancia al interior de los panteones para que los vagos no hagan daño”, expresó.