Definen Selección mexicana para Japón para partido amistoso

Mónica Vergara definió a la lista de 21 jugadoras a las que llevará a los encuentros amistosos ante Japón, destacando la presencia de 8 jugadoras de Tigres y Chivas, que están disputando la Final del Guardianes 2021.

La que no está contemplada es Katy Martínez, ya que viene retomando ritmo tras una lesión que la tuvo fuera de acciones por dos meses,

Para estos duelos también llevará 6 mexicoamericanas y a las jugadoras más destacadas que militan en la Liga de España como Kenti Robles y Kiana Palacios.

De la Liga BBVA, agregó a Jocelyn Orejel del América, Rebeca Bernal de Monterrey y a la campeona de goleó del Atlas, Alison González.

El Tricolor se medirá a Japón el 13 de junio en la cancha del Kanseki Stadium, en la Prefectura de Tochigi.

La concentración iniciará el 30 de mayo la concentración y viajarán el domingo 6 de junio.

Las convocadas son: Emily Alvarado (Texas Christian University), Cecilia Santiago (PSV) Eindhoven, Nancy Antonio (Tigres), Rebeca Bernal (Monterrey), Belén

Cruz (Tigres), Nayeli Díaz (St. Mary’s College of California), Carolina Jaramillo (Chivas), Joseline Montoya (Chivas), Jaqueline Ovalle (Tigres), Maricarmen Reyes University of California), Alicia Cervantes (Chivas), Alison González (Atlas), Stephany Mayor Gutiérrez (Tigres),

Kiana Palacios (Real Sociedad), Jimenza López (SD Eibar), Jocelyn

Orejel (América), Reyna Reyes (University of Alabama), Kenti Robles (Real Madrid), Kimberly Rodríguez (Oklahoma State University), Anais Rodríguez (University of California) y Bianca Sierra (Tigres).

La Comisión de Selecciones también anunció que habrá dos partidos de preparación ante Estados Unidos el 1 y el 5 de julio en el Pratt & Whitney Stadium at Rentschler Field, en East Hartford, Connecticut.