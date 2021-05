Defenderá  mexicano jersey de los 49’s

El liniero ofensivo egresado del Tecnológico de Monterrey, fue seleccionado por la franquicia californiana para tener la oportunidad de integrar su roster principal

Originario de Tijuana, Alfredo Gutiérrez, es un liniero ofensivo egresado del Tecnológico de Monterrey, que formó parte del Programa International Player Pathway 2021 de la NFL, que consiste en que 11 jugadores de nueve países diferentes entrenen al nivel de los profesionales de la NFL con miras a poder ser seleccionados por alguno de los 32 equipos de la liga.

Gutiérrez, ha sido uno de los prospectos más llamativos de esta generación. Tal fue su talento mostrado, que la tarde de este martes, los 49’s de Ssn Francisco le dieron una oportunidad para formar parte del equipo.

«Estoy realmente contento, no puedo esperar para ser un niner”, fueron las primeras palabras de mexicano al ser informado por el mismo head coach del equipo Kyle Shanahan. Alfredo estará volando a San Francisco el miércoles 5 de mayo y será hasta la próxima semana cuando se reporte con el equipo.

Los jugadores mexicanos tenemos la garra, mentalmente salimos preparados. Como mexicano peleas día con día para poder salir adelante, entonces, aquí es igual, tienes que salir adelante, tienes que competir y eso es algo que he visto que les gusta (a los entrenadores). Sobre mí, he visto que les gusta mis rasgos, de que soy una persona amable y a la vez competitiva”, comentó Gutiérrez

Por otro lado, Gutiérrez destacó lo importante que ha sido Isaac Alarcón en su formación, pues al ganarseun lugar con los Vaqueros de Dallas esto motiva a Alfredo pues cada que lo necesita le marca para pedirle su consejo

Yo le digo: ‘Mi gordito de oro’, es alguien muy importante en mi proceso, me ha ayudado bastante, me ha tranquilizado porque cuando piensas en la NFL piensas en que es algo imposible, sin embargo, tener a Isaac y poder hablar con él me tranquiliza. Siempre me dice que le eche ganas, que me prepare y él me hace saber que sería de los jugadores más altos de la NFL”, comentó Alarcón

Alfredo Gutiérrez comparó su estilo de juego con el del tackle de los Acereros de Pittsburgh, Alejandro Villanueva, pues sus características de juego se adecuan a lo que hace el jugador profesional de 32 años

La historia de Borregos es tener jugadores grandes, pesados y que puedan detener la corrida, pero mi estilo de juego también es diferente porque puedo jugar como un buen protector del pase, yo siento que puedo jugar como Alejandro Villanueva de los Acereros, mido una pulgada más que él, pero fuera de eso jugamos igual, tenemos el mismo peso por eso considero que tenemos el mismo estilo de juego”, sentenció Gutiérrez.