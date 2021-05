Debe «El Checo» mantener la calma

Red Bull se fijó en el piloto mexicano para que le ayude al equipo y a Max Verstappen a pelear con los Mercedes

Algo que ha demostrado Sergio Pérez en 10 años de carrera en la Fórmula Uno es tener mente fría en los momentos complicados, pero si no evita que los problemas en este inicio de campeonato le lleguen a la cabeza, la puede pasar mal.

Red Bull se fijó en el piloto mexicano para que le ayude al equipo y a Max Verstappen a pelear con los Mercedes, pero tras las cuatros primeras carreras de la temporada, su compañero siente estar solo en esta lucha y en la escudería ya necesitan que esté compitiendo con los de arriba.

«Parece que Red Bull está muy sintonizado con las preferencias de Verstappen, el estilo de conducción y el formidable control del coche porque Pierre Gasly, Alex Albon y ahora Pérez han fracasado relativamente», dijo Martin Brundle, ex piloto de la máxima categoría en su columna post Gran Premio de España para Sky F1 .

«La cabeza de Sergio puede ser más sabia y tener más experiencia, pero tendrá que apoyarse en cada elemento de eso ahora para desempeñar su papel esencial y no desmoronarse».

«El Checo» Pérez suma 32 puntos y marcha sexto en la tabla de pilotos producto de dos quintos lugares y un cuarto puesto, resultados que han ayudado a que Red Bull tenga uno de sus mejores arranque de temporada, pero eso no ha ayudado mucho porque Lewis Hamilton ha tenido su mejor inicio de campeonato y Valtteri Bottas ha demostrado ser un coequipero más efectivo que el tapatío.

«Está (Hamilton) en una forma brillante y Red Bull necesita urgentemente más potencia y agarre para Max, y para que Pérez se una a la batalla», señaló el británico.

«En este momento, parece que es más probable que Bottas le quite puntos a Verstappen en ocasiones que Pérez a Hamilton, y eso podría ser crítico».

La quinta carrera del 2021 será el domingo 23 de mayo cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Mónaco.