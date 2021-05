Debate convence a empalmenses

Se presentaron propuestas sobre seguridad pública, transparencia así como proyectos de inversión

Con propuestas y cuestionamientos directos, se llevó a cabo el debate de candidatos y candidatas a la presidencia municipal de Empalme FM105 2021, la tarde de este lunes.

A través de un formato claro, cada aspirante presentó sus propuestas en materia de seguridad pública, donde hubo una constante sobre la necesidad de apoyo del gobierno federal para recuperar la paz de la ciudad jardín.

El candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Trinidad Flores, ofreció la creación de un fondo de financiamiento para emprendedores y una bolsa de trabajo para jefas de familia, además de un padrón de becas.

Carmen García, de Movimiento Ciudadano ofreció implementar un programa de infraestructura integral para que Empalme deje de ser ciudad de paso y poner en alto el potencial productivo del municipio.

Adrián Hernández, de la alianza Va por Sonora, formada por los partidos PRI, PAN y PRD, consideró necesario aplicar recursos para aterrizar el proyecto de la carretera Kilómetro dos al Libramiento, para fomentar desarrollo, así como la rehabilitación de caminos vecinales y puentes en el valle.

Xavier Ibarra, de Fuerza Por México dijo que Empalme pasará a ser un corredor logístico multimodal, con una inversión que se ha retrasado por actos de corrupción.

Criticó el rezago en el municipio: no puedes nacer en Empalme porque no hay área de urgencias, faltan hospitales, no puedes vivir en Empalme por la violencia y no te puedes morir en Empalme porque no hay espacio en panteones, sostuvo.

Alma Landeta por el Partido del Trabajo ofreció trabajar con honestidad y poner orden en las finanzas, a fin de terminar con mala planeación en un municipio donde pareciera que solo se pavimenta la calle del presidente. Priorizó la obra de vías de comunicación útiles para facilitar movilidad de ciudadanos y protección civil evitando riesgos en desastres naturales.

Las y los aspirantes discutieron sobre la necesidad de promover gobiernos honestos y austeros, en el rubro de combate a la corrupción, plantearon diferentes formas para mejorar la contraloría municipal y el área de transparencia.

Durante dos horas, las y los aspirantes mostraron sus compromisos y propuestas, a la vez que cuestionaron proyectos de adversarios, para generar un verdadero debate de ideas.

Al final del debate promovido por FM 105 y Periódico El Vigía, las y los aspirantes agradecieron espacio para comunicar su proyecto de gobierno, de cara al seis de junio.