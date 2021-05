Compromete “Toño” Astiazarán mejorar el Centro de la ciudad

Antonio “Toño” Astiazarán, candidato a la presidencia municipal de Hermosillo por parte de la Alianza “Va por Sonora”, firmó un acuerdo en conjunto con la Unión de Comerciantes del Centro de Hermosillo para mejorar el primer cuadro de la ciudad.

En el acuerdo, la Unión de Comerciantes retoma los puntos prioritarios y de urgencia que los han aquejado en los últimos años: La inseguridad, la falta de infraestructura, el descontrol del ambulantaje y la necesidad de recuperar el Jardín Juárez como espacio público para las familias hermosillenses.

“Toño” Astiazarán ratificó su compromiso de que como Presidente Municipal ayudará a solucionar estas problemáticas de la mano con la ciudadanía para hacer del Centro, el epicentro comercial de Hermosillo y convertirlo en un lugar donde las personas se sientan orgullosas.

“Tenemos que coordinar a la Policía Municipal con la Unión de Comerciantes para atajar el problema de la inseguridad, luego tenemos que transparentar y mejorar la inversión de la infraestructura en todos los sentidos: pavimentación, drenaje y embellecerlo para que los hermosillenses se sientan orgullosos y caminar de la mano para lograr el control, orden y regulación de los vendedores ambulantes”, explicó el candidato de la Alianza “Va por Sonora”.

Por su parte, el presidente de la Unión Comerciantes del Centro HMO, Rubén López Peralta, señaló estar agradecido con “Toño” Astiazarán, porque es una persona de trayectoria comprobada ya que estas peticiones se hicieron con la actual administración y fueron incumplidas.

“Este acuerdo con las peticiones se firmaron con la administración actual y no pasó nada, son puntos muy claros desde regular el ambulantaje, no para que no haya, sino para que esté controlado, hasta recuperar el Jardín Juárez, el único parque del primer cuadrante de la ciudad y que necesitamos volver a hacerlo un lugar donde vengan las familias sonorenses”, reiteró Peralta.