Compromete Gándara reactivación de Sonora

La reactivación económica de Sonora debe aprovechar las principales fuentes de desarrollo con las que ya cuenta como la minería, la industria, la manufactura, el turismo, así como la colindancia con Estados Unidos, que tendrá una importante recuperación después de las afectaciones por la pandemia, anunció Ernesto el “Borrego” Gándara.

El candidato de la alianza “Va por Sonora”, en gira de trabajo por Guaymas, explicó que, de acuerdo a datos internacionales, el país vecino tendrá un crecimiento del siete por ciento este año dado la aplicación masiva de vacunas contra el Covid-19 que su Gobierno ha impuesto.

“Sería muy lamentable que no nos ubicamos en el gran proyecto siendo estado fronterizo, con los mil 200 kilómetros de litoral y con la infraestructura portuaria que podemos detonar y no se diga con el comercio de exportación e importación y generación de industria y manufactura de obra calificada, así como otros temas con las energías, la solar, la eólica, la minería y grandes inversiones en materia de turismo, de servicios y comercio”, declaró el aspirante al Gobierno de Sonora.

El candidato dijo, además, que su Gobierno garantizará de inmediato la seguridad pública, jurídica y las necesidades básicas de la entidad, a fin de que inversionistas internacionales se queden en Guaymas y en otros puntos de Sonora y el mercado interno aproveche las herramientas para generar empleos, garantizando así el crecimiento de toda la entidad.

En su reunión con ciudadanos de Guaymas, el “Borrego” Gándara”, dijo que apoyará a los grupos más vulnerables, además de atender los principales problemas que le aquejan al puerto, como el tema de seguridad pública.

“En mi plan de reactivación vamos con los grupos vulnerables. No estoy dispuesto a aceptar que llegue a la gubernatura y me deje llevar con la inercia de haber qué pasa; o peor aún cómo pasó en estos dos años y medio con la irresponsabilidad en materia de seguridad a nivel federal empezando por la persona a la que se lo encargaron, no quiero estar en esa circunstancia”, refutó.