Compromete Bours combate a inseguridad

El candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno del Estado, Ricardo Bours Castelo, se comprometió a regresar la tranquilidad a la región de Guaymas y Empalme mediante el combate a las organizaciones delincuenciales.

En una productiva plática con mujeres guaymenses, el abanderado del partido naranja, acompañado de aspirantes a diversos puestos de elección popular, ofreció dotar de recursos a los municipios para que resuelvan los problemas.

“El 100 por ciento de los recursos se los voy a dar ustedes, vamos a hacer comités de concertación” ofreció el candidato.

Refirió que en años atrás, entre 1968 y 1996, existía en el estado, las llamadas Juntas de Progreso y Bienestar, conformadas por autoridades y vecinos, las cuales podrían resurgir.

De esta manera, dijo, “cada uno de ustedes va a definir qué significa mejorar su calidad de vida y las obras, en los comités de Progreso, las van a definir ustedes y el bienestar lo van a definir ustedes, obras como el drenaje y el agua potable”, expresó.

Acompañado de la candidata a diputada local, Claudia Neudert, y más de un centenar de mujeres, el candidato realizó una amplia exposición de sus proyectos para avanzar en Sonora y las asistentes aseguraron su voto y total apoyo a los candidatos de Movimiento Ciudadano, encabezados por Ricardo Bours.

“Nací en Ciudad Obregón, me quiero morir en Ciudad Obregón, terminan mis seis años de gobierno y me regreso a mis negocios y me regreso a mi familia, nunca he vivido del presupuesto, así de fácil”, concluyó Bours Castelo.

En Empalme

Empalme es un bello municipio pero que se encuentra en abandono total, lamentó el candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno estatal, Ricardo Bours Castelo, quien reprobó la situación de inseguridad que vive el estado, en especial en el Valle del Yaqui.

«Creo que hay cosas muy importantes que podemos hacer en esta región, siempre y cuando retomemos el control de las cosas, se ha descontrolado la inseguridad, ha permeado la delincuencia y estamos agotados», manifestó.

«A mí me gustaba mucho meterme a Empalme, cuando iba de paso a Guaymas, a recorrerlo, y comerme un raspado porque se sentía muy bonito el ambiente y lo presumía a la gente: ‘vayan a Empalme’, y ahora encontramos a Empalme vacío, las calles vacías, hay muchos lugares en Sonora que se sienten vacíos porque la delincuencia se ha apoderado de todos esos lugares bonitos», añadió.

Ricardo Bours descalificó el abandono de las ciudades a consecuencia de la delincuencia organizada.

«Por miedo a lo que está pasando se están quedando vacías las ciudades. Si no tenemos seguridad no tenemos empleo, si no tenemos seguridad no tenemos turismo, vamos a recuperar la seguridad, la tranquilidad y la prosperidad», declaró.