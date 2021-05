Cancelan tras controversia los Globos de Oro 2022

La suspensión de la gala se debió a las crecientes controversias en torno a la reforma necesaria dentro de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood

La ceremonia de los Globos de Oro de 2022 ha sido cancelada oficialmente por la cadena NBC, que emitió un comunicado obtenido por sitios como Variety y Deadline explicando su decisión.

«Seguimos creyendo que la HFPA (por sus siglas en inglés) está comprometida con una reforma significativa», dijo NBC la mañana de este 10 de mayo en un comunicado.

«Sin embargo, un cambio de esta magnitud requiere tiempo y trabajo, y creemos firmemente que la HFPA necesita tiempo para hacerlo bien. Como tal, NBC no transmitirá los Globos de Oro 2022. Suponiendo que la organización ejecute su plan, tenemos la esperanza de estar en condiciones de transmitir el programa en enero de 2023».

La HFPA ha enfrentado varias controversias y críticas sobre una supuesta corrupción y falta de diversidad después de que fueran objeto de una denuncia por parte de Los Angeles Times a principios de este año.

El comité detrás de los premios prometió un «cambio transformador» después de que se reveló que no ha habido miembros negros de la HFPA durante décadas, así como un presunto comportamiento corrupto.

Este anuncio se suma a la protesta del actor Tom Cruise, quien esta mañana devolvió sus tres Globos de Oro a la HFPA en señal de protesta, mientras que Scarlett Johansson instó a sus compañeros en la industria a deslindarse de la Asociación por supuestas prácticas sexistas.

La organización de los premios no ha comentado nada sobre la cancelación de la ceremonia de 2022.