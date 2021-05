Buscará Saunders sorprender a «El Canelo»

Los dos se traen ganas y no pueden ocultarlo.

Billy Joe Saunders anda muy alzado, arrogante y hasta grosero. Está seguro que dará la sorpresa del año derrotando a Saúl «El Canelo» Álvarez, quien realmente ni le va ni le viene lo que diga el inglés.

«La pelea del sábado es algo así como la pelea de David contra Goliat, nadie me da una oportunidad de ganar esta pelea, pero eso no me importa, voy a sorprender al mundo.

«Es una pelea con la que he soñado con esto desde niño, es mi sueño, y ahora que lo tengo frente a mí no lo dejaré escapar», expresó el inglés en la última conferencia de prensa previo a la ceremonia de pesaje que se realizará este viernes en la explanada del AT&T Stadium y con aficionados presentes.

Saunders ha caído de la gracia de muchos en la última semana. Ha tratado de descontrolar al tapatío, y de paso ha sido mal educado, pues tuvo dos percances de muy mal gusto con dos periodistas mexicanos cuando lo entrevistaban; a uno diciéndole que le olía la boca y a otro solicitándole que le rascara «las pelotas».

En la otra esquina, «El Canelo» no ha caído en el juego del inglés. Incluso, ayer dijo el de Jalisco que es como un día más en la oficina.

«Sé lo que es esto, a lo largo de mi carrera he estado envuelto en muchas peleas importantes, para mí esta pelea será un día más en la oficina», expresó el tricolor de 30 años.