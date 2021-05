Bloquean calles un grupo de precaristas

Los residente de la colonia Camarca ubicada en el Sahuaro final, señalan que tienen diez años asentados en dicho sector y no tienen títulos de sus terrenos

Vecinos de diversos sectores de la ciudad y tianguistas de Hermosillo se manifestaron en Palacio Municipal y bloquearon la circulación del bulevar Rosales e Hidalgo, para exigir apoyos para la adquisición de viviendas y el derecho de piso.

Desde poco antes de las nueve de la mañana se manifestaron alrededor de 50 personas en los alrededores del Ayuntamiento de Hermosillo, y posteriormente cerraron las vialidades como medida de presión para ser atendidos por las autoridades.

Flor Mata, vecina de la colonia Camarca ubicada en Sahuaro final, manifestó que están pidiendo la regularización de terrenos ya que anteriormente efectuaban los pagos del predio a una empresa inmobiliaria a través de Icreson, pero de pronto desapareció y no saben razón que pasó con su dinero y los títulos de esos terrenos.

“Queremos que nos regularicen los terrenos porque se aceptaban pagos pero ya nos cancelaron, que no iban a recibir pagos los de la asociación y ahorita andamos viendo en qué quedaron esos terrenos porque ya pagando tantos años y de repente nos digan, no hay títulos, no hay nada.

«Entonces queremos saber que pasó porque son nuestras viviendas, tenemos más de 10 años viviendo ahí y hasta ahorita no hay solución, y estamos en la mejor disposición de seguir pagando para que nos regularicen”, dijo.

Asimismo, un grupo de tianguistas de Hermosillo se sumaron a este bloqueo para exigir que les regularicen el predio donde instalaran sus puestos en la colonia La Cholla.

También los tianguistas

En tanto, vendedores que se instalan en las colonias Los Olivos, Cerró Colorado y Nuevo Hermosillo, también piden que se les permita trabajar.

“Ha habido muchos problemas, nosotros necesitamos trabajar y la gente se pelea mucho por los espacios, entonces queremos que se nos asigne un lugar y se lo de un orden, para trabajar en paz, es todo lo que pedimos”, expresó Beatriz Peralta.

La tianguista de la colonia La Cholla comentó que desde aproximadamente 10 años se instala el tianguis de viernes a domingo en un andador que abarca desde la entrada hasta donde termina la colonia, donde se instalan alrededor de 200 puestos y esto genera problemas entre la gente por los espacios.

María Salazar, mencionó también que tienen que llegan desde las tres de la mañana y poder apartar un espacio para empezar a vender a las seis de la mañana, lo que también pone en riesgo su integridad física, y lo único que piden es que se les asigne un espacio a cada uno para evitar conflictos.

Los manifestantes dijeron que no levantarían el bloqueo hasta que tengan una solución al problema por parte de las autoridades municipales.