Avanza América en torneo de la Concacaf

El América es semifinalista de la «Concachampions», a pesar del arbitraje y el VAR.

Las Águilas se impusieron 3-1 (4-2) global al Portland Timbers, en la vuelta de los Cuartos de Final.

Ahora el Philadelphia Union es el único sobreviviente de la MLS y enfrentará precisamente a las Águilas, cuando el torneo se reanude en agosto.

En la cancha mojada del Estadio Azteca, jugadores como Mauro Lainez, Leonardo Suárez y Federico Viñas (autor de un doblete) tuvieron una gran noche, a la ofensiva.

Solo que el arbitraje también tomó un rol protagónico.

El partido iba 1-0 favorable a las Águilas (gol de Viñas al 21′), cuando el árbitro salvadoreño Ivan Barton señaló un polémico penal de Claudio Bravo sobre Leo Suárez. El VAR sugirió la revisión en cancha, lo cual sirvió de poco ya que el silbante se mantuvo en su decisión. Viñas acertó desde los once pasos.

El nazareno revivió al Portland. Si el penal anterior generaba dudas, el marcador a favor del club estadounidense solo lo vieron él y el VAR (comandado por el mexicano Arturo Cruz), ya que no existió falta de Luis Fuentes sobre Felipe Mora.

Traía poco futbol el equipo estadounidense, con hombres que en México pasaron de noche como Josecarlos Van Rankin y el propio Mora.

Las Águilas pusieron a sudar al portero con un par de disparos de Álvaro Fidalgo, en eléctricas combinaciones con Leo Suárez, así como un tiro de Viñas y otro de Richard Sánchez. El equipo supo manejar los momentos del partido, y sobreponerse a las dificultades al

comienzo del segundo tiempo, en donde Guillermo Ochoa estuvo siempre listo ante los embates.

Pese a que la Concacaf adelantó el uso del VAR en esta instancia de Cuartos de Final, el arbitraje se las ingenió para dar de qué hablar.

El triunfo es, además, un impulso anímico para el América de cara a la Liguilla en la que buscará la 14.

Otra vez el arbitraje

Ya no parece cuestión de dolo, sino de capacidad.

El arbitraje se ha robado el show en la Concacaf Liga de Campeones. Ayer el árbitro salvadoreño Iván Arcides Barton, un tipo preparado en lo académico por su carrera de químico y sus sueños de convertirse en aviador, dio de qué hablar en el complemento.

Los penales marcados fueron polémicos. En sentido estricto, había más falta de los delanteros Leo Suárez y Felipe Mora que de los supuestos infractores.

No había empezado mal la noche del silbante. En menos de 10 minutos ya había tranquilizado al siempre impetuoso Josecarlos Van Rankin, y había sido atinado en su calificación de faltas, siempre muy cerca de la acción.

En el VAR estaba el mexicano Arturo Cruz, quien poco hizo para que el árbitro por lo menos revisara, en cancha, el supuesto penal de Luis Fuentes.

El América advirtió que no pondrá pretextos pese al arbitraje. Por ahora, ya está en Semifinales, que se disputarán en el mes de agosto.