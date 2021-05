Aumentan ventas por Día del Niño

Los festejos por el Día del Niño ayudaron a mejorar las ventas en algunos comercios del Centro de Hermosillo donde registraron un incremento superior al 20 por ciento en las ventas.

Los diferentes giros de calzado, ropa y juguetes son los que tuvieron un aumento en sus ventas, también las pastelerías y negocios de piñatas se vieron beneficiadas con esta fecha, donde se pudo observar a familias enteras recorriendo negocios, mientras disfrutaban de alguna bebida o nieve para hacer más agradable su visita al Centro.

Mireya, encargada de la tienda Nueva Lagunilla ubicada sobre la calle Guerrero y Morelia, manifestó que si se registró un aumento en comparación a la primera quincena del abril, sobretodo de juguetes, pero no tanto como en año anteriores, ya que la gente aún no se ha recuperado en su economía por la pandemia.

«Si vendimos juguetes pero no como en años anteriores y es que cuando los niños no están en la escuela, para nosotros, estamos a cuenta gotas porque no sabemos que va a pasar, de todas formas, vendimos trajes, juguetes pero no como en otros años», dijo.

Jesus empleado de una juguetería ubicada sobre la misma calle, coincidió en que las ventas mejoraron por el festejo del día del niño, siendo los artículos con mayor demanda, los carritos, pelotas, y trajes de personajes de superhéroes del hombre araña, capitán América, la princesas Sofía, Frozen, y otros.