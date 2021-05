Atribuyen serie de ataques a Los Viagras

Integrantes de Los Viagras efectuaron los ataques a patrullas con bombas molotov en Morelia y los bloqueos en la región de Tierra Caliente, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

«Lo que sucedió en Morelia, sabemos y tenemos información de que los responsables son integrantes de células de Los Viagras, de un grupo que está asentado en la zona y lo que querían ellos era generar distracción del Gobierno para no generar acciones contra estos grupos delincuenciales», dijo el titular de la SSP, Israel Reyes Patrón, en conferencia.

De acuerdo con reportes de la corporación, Los Viagras tiene sus bases en la zona de Pinzándaro, Apatzingán y Buenavista, y tienen una disputa con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) que tiene el control de Aguililla.

«Es un tema meramente delincuencial que no tiene que ver con el ejercicio del proceso electoral, es por un control de la zona, es un conflicto que este grupo que está en Pinzándaro, Buenavista, con el grupo que está en Aguililla, se sienten acosados y ellos generaron este tipo de eventos para jalar la atención y la marca del Gobierno, y de alguna manera ellos se protegen en su zona», explicó.

Indicó que robaron ayer 15 vehículos de carga, los cuales fueron atravesados e incendiados, para cercar los municipios de Parácuaro, Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec y Aguililla.

Además, reconoció que sus policías fueron atacados a pedradas en esa zona por civiles que trabajan para los grupos del crimen organizado.

«El conflicto es en el mismo lugar de siempre, adelante del Aguaje, El Terrero, (zona que divide a los municipios de Aguililla, Apatzingán y Buenavista) donde se divide el control territorial del grupo que está asentado en Aguililla contra los que están asentados en Pinzándaro», dijo.

«Civiles armados son los que se incomodan con la presencia del Gobierno, cada vez que nosotros tenemos presencia nos agreden o nos intentan sacar de la zona queriendo que no generemos ninguna acción contra los delincuentes que están asentados en esa zona».

«Lo mismo sucede con la Guardia Nacional, con Sedena y con la Policía del Estado, cada que ingresamos es un conflicto permanente y no es la población que se dedica al trabajo lícito, más bien se trata de manipulación de gente dedicada a actividades delincuenciales».

De acuerdo con el mando, Los Viagras generaron diez bloqueos carreteros en diversas entradas que llevan principalmente a Apatzingán.