Atiende Himes 4 mil nacimientos anuales entre partos naturales y cesáreas

El año pasado disminuyó el número de nacimientos en comparación con 2019

En el Hospital Integral de la Mujer (Himes) se atienden más de 4 mil nacimientos al año, entre cesáreas y partos naturales, informó Enrique ClausenIberri.

El secretario de Salud en Sonora detalló que en 2020 se atendieron 4 mil 128 alumbramientos, mil 49 nacimientos menos que en 2019, mientras que en lo que va del 2021 se han registrado mil 137 nacimientos de los cuales 430 por medio de operación cesárea y 707 por parto natural.

“El Himes es un orgullo para la Secretaría de Salud, es una institución sólida que brinda atención a la salud integral de las mujeres, en todas sus etapas”, resaltó.

En el día de las madres, destacó, expresamos nuestra más sincera felicitación a todas las mamás del estado y les reiteramos el compromiso de la Secretaría de Salud, de brindar una atención de calidad y con calidez a las futuras mamás.

Mencionó que en el HIMES las mujeres que no cuentan con ningún tipo de seguridad social reciben atención médica antes, durante y después de su embarazo.

ClausenIberri recordó que la pandemia por Covid-19 aún no ha terminado por lo que el llamado sigue siendo a mantener las medidas de protección e higiene, para evitar contagios, por lo que llamó a celebrar a las mamás en su día protegiéndolas del virus.

«Aún no es el momento de relajar las medidas de prevención ante el Covid-19, en este 10 de mayo, regalemos afecto a distancia, de manera virtual, con una llamada a nuestras mamás o abuelas», puntualizó.