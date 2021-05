Asegura «El Tuca» Ferretti que se va tranquilo

Tras ser eliminado ante Atlas, Ricardo Ferretti dijo adiós oficialmente a la dirección técnica de Tigres y se mostró satisfecho por los logros en los 11 años que duró su tercera etapa en el club.

«El Tuca» charló por última vez como estratega felino y así se pronunció ante la prensa.

¿Te vas satisfecho de Tigres?

«Creo que en estos 10 años lo cumplí de la mejor manera, con cuentas positivas. (Me) voy tranquilo de haber cumplido con mi trabajo al 100 por ciento, buscando lo mejor para el equipo y mus jugadores. No soy centenario para caer bien a todos».



¿Te sorprendió cómo se dio tu salida de Tigres?

«Sí me sorprendió un poco, porque había un cierto trato, con posibilidad de seguir; por alguna razón se rompió y sí me sorprendió. Uno es empleado, uno es soldado, tiene que recibir órdenes y así lo tomo. No es la primera vez que salgo de un equipo, específicamente es la tercera vez que me voy de Tigres, en el 2003, 2006 y 2021. Así son las cosas, las opiniones cambian, la gente toma decisiones y lo tienes que aceptar».

¿Te arrepientes de algo?

«No me arrepiento de nada… ¿de qué me voy a arrepentir?, yo (me) puse siempre en beneficio del equipo. Durante 10 años los resultados respaldan mis decisiones, ¿o no es así?. Yo creo que 10 u 11 títulos después de 29 años de sequía, yo creo que las decisiones fueron adecuadas».

¿Cómo afectó la forma de tu salida a los jugadores?

«Cuando me anunciaron que yo ya no iba a seguir, yo me comprometí a no hacer ningún comentario sobre mi salida, y que iba a dedicarme a entrenar el equipo lo mejor posible, como siempre lo hago, y las cosas extracancha busqué que no afectaran tanto al equipo».

El «Tuca», que llegó en el Apertura 2010 a Tigres, alzó al plantel en una época dorada y cerró su tercera etapa al quedar eliminado en el Repechaje en el Guardianes 2021.