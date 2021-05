Arrestan a jardinero estrella de los Bravos

El jardinero de los Bravos de Atlanta, Marcell Ozuna, fue arrestado el sábado y acusado de agresión grave después de un incidente doméstico en Sandy Springs, Georgia, según los registros de la cárcel en el sitio web del condado de Fulton (Georgia).

Ozuna, de 30 años, fue acusado de estrangulamiento por asalto agravado, un delito grave que conlleva un mínimo de un año y un máximo de 20 años de prisión, y un delito menor de agresión, violencia familiar, según los registros.

En un comunicado, los Braves dijeron: «Nos enteramos del arresto de Marcell Ozuna esta noche e informamos de inmediato a la Oficina del Comisionado. Los Braves apoyan plenamente la política de la Major League Baseball sobre violencia doméstica que enfatiza al máximo que nuestra sociedad no puede y no tolerará la violencia doméstica. violencia en cualquier forma. Hasta que se complete la investigación, no tendremos más comentarios».

Se espera que MLB inicie una investigación sobre Ozuna, dijeron fuentes a ESPN, y podría suspenderlo bajo la política negociada conjuntamente de la liga con la Asociación de Jugadores de MLB. La liga podría colocar a Ozuna en la lista restringida, lo que evitaría que le pagaran.

Luego de una temporada 2020 en la que terminó sexto en la votación al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, Ozuna firmó un contrato por cuatro años y $65 millones de dólares para regresar a Atlanta. Estaba batallando antes de romperse dos dedos y fue colocado en la lista de lesionados a principios de esta semana.

El arresto de Ozuna se produce casi un año después de la fecha en que su esposa, Génesis, fue arrestada y acusada de delito menor de agresión doméstica.