Aprovechan en el CAME No. 15 los recursos tecnológicos

Con el proyecto “Jugar en familia para aprender en la escuela”, docentes del Centro de Atención Múltiple (CAME) No. 15 “Profra. Lidia Cotaque B.” involucran a madres y padres de familia en el proceso de alfabetización durante las clases que imparten por plataformas digitales.

La profesora de grupo de este CAME, Alicia Eugenia Sotelo Muñoz, explicó que atienden a niñas y niños sordos en los niveles de inicial preescolar y primaria, con acceso a la Lengua de Señas Mexicana, (LSM) como su lengua natural y la posibilidad de aprender cualquier lengua a través de la lectura y de la escritura.

“Pese a que la situación emocional y económica de las familias se ha visto afectada, los padres de familia han realizado un trabajo constante de apoyo a sus hijos y a los maestros de grupo, pues les ha tocado apoyar en las actividades, tareas, elaboración de proyectos y productos”, expresó.

Sotelo Muñoz explicó que las familias reciben videos con interpretación en LSM, programa Aprende en casa y del canal de YouTube Especial Son, las y los maestros dan asesorías individuales a padres de familia y a alumnos que requieren apoyo extra o bien que no cuentan con dominio suficiente de LSM y trabajan con los libros de texto gratuitos y con materiales de apoyo que el maestro de grupo elige.

La escuela además dota de herramientas a las familias y ofrece un curso de Lengua de Señas Mexicana (LSM) virtual a través de Facebook Messenger.

Para reforzar el aprendizaje y fomentar el uso de este lenguaje entre padres e hijos, en el grupo de cuarto de primaria, se propuso a las familias trabajar con actividades de lectura.

“Por ejemplo, contar cuentos en LSM, jugar con palabras de distintos campos semánticos, completar palabras, escribir el nombre de familiares e identificarlos, escribir y leer lo que hacen en un día, ver videos de cuentos en LSM, discriminar por lectura distintos elementos de una secuencia, entre otras”, explicó Sotelo Muñoz.