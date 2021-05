Apoya Luis de Alba a víctimas de Enrique Guzmán

El cómico asegura que la actitud del cantante y abuelo de Frida Sofía fue provocada por un impulso, algo que no justifica.

Luego de que Luis de Alba salió en defensa de Carmen Salinas tras enterarse que había sido amenazada por Enrique Guzmán, el actor y comediante compartió si este hecho le había ocasionado un distanciamiento o reclamo de su amigo.

«Soy amigo de Enrique y sigo siendo amigo de Enrique. Lo que hizo, y yo que lo conozco bien, me molestó mucho. Él le dijo, como dice en el argot de delincuentes, ‘te voy a llevar al baile’. Ese tiene muchos significados, es como ‘te voy a chingar, vas a ver, a lo mejor te voy a matar, te voy a robar, te voy a quitar el coche’. Eso tiene muchos significados”

Luis de Alba aseguró que la actitud del cantante y abuelo de Frida Sofía fue provocada por un impulso, algo que no justifica.

Estoy segurísimo que no lo hizo de corazón. No debió hacerlo. Carmelita sí tuvo temor. Igual que Gustavo Adolfo, también me dio mucho coraje. Me decían ‘no vayas a decir nada’, cómo no, le dije que le bajara a su volumen, porque él sabe que somos amigos, sigo siendo su amigo”

Asimismo, confesó que ha sido testigo del mal carácter del papá de Alejandra Guzmán, quien recientemente fue acusado de abuso por parte de Frida Sofía.

Lo he visto amenazar a alguien que nos esté molestando, o a alguien del hotel, o al calor de ‘no estés fregando ya’, o a un fan, porque es violento. Pero que golpee o mate, pues no. Es mucho de andar con su pistola, pero bueno, muchos andan con su pistola para defenderse.

De Alba resalta que defiende a Carmen Salinas y a Gustavo Adolfo Infante -periodista de espectáculos y titular del programa de De Primera Mano- y a quien sea amenazado, pero asegura que Guzmán es incapaz de matar a alguien.

Guzmán es incapaz de matar a alguien. No es un mal hombre, es violento, pero de eso a un asesino hay una gran diferencia, y no es asesino Guzmán”