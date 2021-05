Amenaza sujeto con quitarse la vida

Una mujer residente de la colonia Las Lomas se enfrentó a su ex pareja durante la noche del martes, quien llegó a su domicilio para amenazar con suicidarse si no retomaban la relación; la mujer no le permitió el acceso a la casa y éste realizó detonaciones en el lugar.

Fue alrededor de las 20:40 horas cuando se informó a la Línea de Emergencias 911 que en un inmueble situado en la esquina de la avenida Dublín y el bulevar Paseo Las Lomas, estaban disparando armas de fuego.

Agentes de la Policía Municipal se abocaron al lugar, donde se entrevistaron con una persona del sexo femenino, de 30 años, quien dijo ser la perjudicada.

La fémina precisó que minutos antes llegó al lugar se ex pareja, quien se encontraba bastante agresivo, pidiendo que lo dejara entrar a la casa.

Añadió que el hombre le pedía retomar la relación o de lo contrario se suicidaría, pero no cedió al chantaje y lo dejó afuera del inmueble.

En ese momento, precisó, se escucharon dos detonaciones de arma de fuego y que al asomarse vio que el hombre huía a bordo de un vehículo de la marca Nissan, línea March, color blanco.

Posteriormente los oficiales revisaron el patio frontal del domicilio, donde ubicaron dos cartuchos percutidos, por lo cual pidieron la intervención de personal del Departamento de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, para la colecta de evidencias.

La narración de la perjudicada fue plasmada en el informe policial homologado; finalmente fue exhortada a presentar denuncia ante la autoridad correspondiente.