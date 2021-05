Alertan por riesgos de cruzar el desierto

Exhortan a llamar al número de emergencia 911 en caso de cualquier peligro ya que en esta temporada, además de las altas temperaturas, enfrentan la presencia de animales ponzoñosos

Para evitar ser víctimas de algún riesgo o delito, autoridades de Sonora y Arizona, durante el lanzamiento del programa preventivo de difusión «Los Peligros del Desierto» exhortaron a los migrantes a evitar cruzar ilegalmente a los Estados Unidos y a llamar al 9-1-1 ante cualquier emergencia.

En representación del secretario de Seguridad Pública del estado, David Anaya Cooley, la coordinadora estatal del Centro de Control, Comando, Cómputo, Comunicación e Inteligencia (C5i), Guadalupe Lares Núñez, SabriDikman, jefe de la Patrulla Fronteriza de Tucson y Michael Montgomery, director de operaciones aéreas de Customs and BorderProtection (CBP), coincidieron que la prioridad de dicho programa de difusión es el de salvar vidas.

Con la presencia de los Cónsul de México, Rafael Barceló Durazo, y de Guatemala, Carlos Enrique de León, Juanita Molina directora Ejecutiva de Humane Borders / Fronteras Compasivas y Héctor Servín de la Mora, coordinador regional del C5i Nogales, las autoridades estadounidenses expusieron ante medios de comunicación los riesgos a los que se enfrentan los migrantes al intentar cruzar de forma ilegal.

Deshidratación, picaduras de insectos venenosos, mordeduras de reptiles, ataques de animales feroces, sed, hambre, deshidratación y hasta víctimas de algún delito, son los principales riesgos a los que se enfrentan los migrantes al internarse en el desierto, señalaron durante la rueda de prensa para dar a conocer «Los Peligros del Desierto».

Por ello, la Patrulla Fronteriza y el C5i Sonora, en acciones coordinadas con el propósito de salvar vidas, suman esfuerzos con apoyo de la tecnología para el rescate de migrantes que piden ayuda, aseguró Lares Núñez.

Servín de La Mora, coordinador del C5i Nogales, conminó a los migrantes a llamar al 9-1-1 ante cualquier situación de emergencia tanto en territorio nacional como estadounidense.

En su intervención, SabriDikman, jefe de la Patrulla Fronteriza de Tucson, hizo un enérgico llamado a los traficantes o «polleros» para no anteponer la vida y la salud de niños, adolescentes mujeres, hombres y personas de la tercera edad.

Por su parte, Michael Montgomery, director de operaciones aéreas de CBP advirtió que desde ser víctimas de algún delito o morir en el desierto por falta de agua, alimentos o sufrir el ataque mortal de algún animal, son los riesgos a los que están expuestos al introducirse ilegalmente a los Estados Unidos, por lo que reiteró el llamado de no confiarse y evitar cruzar por el desierto.

Asimismo, resaltó la coordinación y colaboración por parte de las autoridades sonorenses y reconoció el sistema de geolocalizaciónCarbyne implementado por el C5i Sonora, que hasta ahora ha logrado que 450 migrantes hayan sido puestos a salvo.