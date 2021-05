Alaba Ricardo Peláez a Vucetich

Ricardo Peláez dio su explicación para mantener a Víctor Manuel Vucetich como técnico de las Chivas por un año más. Para el director deportivo del Rebaño, la razón responde a dos aspectos pese a que el torneo fue de altibajos, y se avanzó sólo hasta el Repechaje, al ubicarse en noveno lugar de la Tabla, con 23 puntos.

Primero, que considera que cuentan con el mejor técnico del futbol mexicano, por su experiencia y palmarés, y segundo, porque asegura que en el pasado no funcionó despedir a los entrenadores por malos resultados como sucedió con Matías Almeyda, José Saturnino Cardozo, Tomás Boy, y el propio Luis Fernando Tena, la cual fue su primera decisión como directivo en el Guardianes 2020.

«Se ratifica a Víctor Manuel Vucetich para el próximo torneo, renueva un año, porque tenemos al mejor director técnico mexicano en la institución. Tenemos a un técnico que es de los mejores, es un ganador, es la principal razón por la cual lo elegí, y por eso quiero que siga, creo que vamos por buen camino. Es una decisión consciente, bien pensada, consensuada con la Comisión de Futbol».

«Yo quiero hacer una apuesta con la continuidad de Víctor, es irreal pensar que el único responsable es el técnico, no quiero que nos vuelva a pasar lo de antes, no voy a tomar decisiones al calor de los resultados, necesitamos ser fríos, la verdad es que después del título de 2017, fue una etapa complicada con Matías Almeyda con 32 por ciento de efectividad, lo mismo con Boy, y la productividad de Víctor es del 52 por ciento, por encima de los demás (entrenadores de las Chivas).

«Básicamente ése es el análisis, para qué cortar un proceso, no vamos a iniciar de cero otra vez, ya llevamos un camino recorrido, de nuevo sabemos que nos falta mucho, pero el problema no es solo Víctor, y no lo voy a responsabilizar cortando su proyecto», dijo hoy el directivo en una entrevista en el canal de YouTube de las Chivas.

Peláez reconoció que Vucetich se equivocó al señalar que la campaña de las Chivas no había sido un fracaso.