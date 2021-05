Alaba Brizio nivel del arbitraje mexicano

Afirma que el nivel de los silbantes aztecas pasa por un gran momento

Arturo Brizio fue claro y aseguró que el arbitraje mexicano pasa por un gran momento.

El presidente de la Comisión de Arbitraje aseguró que los errores arbitrales van a la baja.

«Si revisamos los números de todos los equipos en general, el error arbitral ha sido menor, acción que se logró arreglar vía VAR, la verdad es que en ese sentido yo siempre he dicho que no estamos satisfechos, pero si estamos tranquilos de que de que el mexicano está en un muy buen momento»

Brizio también informó que de cara a la Liguilla, se realizó un trabajo de preparación muy fuerte con los árbitros, y por primera vez se regresó a las canchas.

«Nos deja muy motivados de cara a la Liguilla, porque se hizo un trabajo vivencial muy enriquecedor», señaló.

El directivo señaló que en la Fase Final pitarán los colegiados con gafete internacional, además de Karen Díaz, quien independientemente de que sea mujer, es la mejor asistente de la Liga BBVA y de la Concacaf.

También adelantó que a partir del torneo entrante, varias mujeres estarán pitando en la Liga de Expansión y ese será el camino que tendrán que sortear para después abrir la posibilidad de ver alguna en el Máximo Circuito.

Brizio también indicó que por los resultados que se vivieron en la Fase Regular, el trabajo con el VAR los dejó satisfechos, ya que el margen de error fue mínimo.

En 153 partidos, se checaron 872 jugadas, 774 fueron en silencio, 16 por radio y 82 en monitor. De estas solo 84 fueron rectificadas. Hubo 12 errores VAR, 2 fallas árbitro-VAR.

«Esto nos habla de un alto grado de efectividad y de la impartición de la justicia deportiva», recalcó Brizio, quien estuvo acompañado de Eduardo Osses, instructor de los colegiados.

Sobre el arbitraje que se ha visto en la Concachampions, Brizio mencionó que es complejo dirigir encuentros de muy alto nivel.

«Nuestra Liga es la más competitiva y organizada junto con la MLS y eso nos coloca en un lugar diferente, aquí no se trata de denostar, sino de ver cómo podemos mejorar», expuso.