Acusan de discriminación a la Conade

Afirman que directivos le dijeron «que ¿para qué se fueron a Europa, si no van a ganar? y por eso se determinó que no se les va a apoyar».

La Federación Mexicana de Karate acusó que discriminación de la Conade a sus atletas.

Los Juegos Olímpicos de Tokio recibirán por primera vez en el programa, México se encuentra con amplias posibilidades de acceder a través del Preolímpico que se llevara a cabo del 11 al 13 de junio en París, Francia.

La Federación dio a conocer que parte del equipo mexicano se encuentra desde hace ya algunos meses en un campamento de preparación en Europa.

«Durante todo este proceso de preparación, los recursos han sido de autogestión por parte de federación, algunos institutos del deporte, pero sobre todo de los padres de familia, esto debido a que la Conade argumento directamente a nuestros atletas desde principios de este año, que les serian reembolsados sus gastos de acuerdo a las reglas de operación, sin embargo en días recientes la Conade les ha dejado de contestar los teléfonos a los propios atletas quienes ya habían realizado todos los trámites de llenado de formatos requeridos habitualmente por el área de Subdirección de Calidad para el Deporte, por lo que se ha visto comprometida la estancia y el regreso del equipo mexicano del evento preolímpico, ya que en el caso de los atletas concentrados en Europa no cuentan con la transportación aérea de regreso, que la Conade se había comprometido entregar junto con los demás gastos», se da a conocer en un comunicado.

La discriminación que señalan es que supuestamente Conade les dijo «que ¿para qué se fueron a Europa, si no van a ganar? y por eso se determinó que no se les va a apoyar».

Igualmente dieron a conocer que se les ha negado el acceso al CNAR, lugar donde se preparan todas las selecciones y tampoco han tenido acceso a la vacuna Covid-19, por lo que de asistir al campeonato preolímpico lo harán sin contar con las garantías de acceso a la salud pública a la que tienen derecho como mexicanos.

«Al respecto se le ha hecho llegar un oficio el día 20 de mayo 2021 por parte de FEMEKA (Federación Mexicana de Karate) explicando todas estas anomalías al Presidente de la República Mexicana, Lic. Andrés Manuel López Obrador con copia a diferentes instancias, tanto gubernamentales como deportivas, para que intervengan en este caso de discriminación que afecta la dignidad como personas de quienes nos representarán como país dentro de nuestra disciplina, anteponiendo la burocracia incluso al derecho a la salud», agregaron.