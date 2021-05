Acusan a Kuno Becker de estallar contra actriz en el foro de Fuego Ardiente

El actor mexicano perdió los estribos al compartir escena con una joven actriz quien no lograba sacar el diálogo

Después de que Kuno Becker fuera acusado de ser el actor que llegó drogado a una entrevista con Yordi Rosado, ahora regresó al ojo de la polémica, pues Martha Figueroa, una conductora de Hoy, aseguró que en plenas grabaciones en Televisa estalló en contra de una actriz de Fuego Ardiente y que «por poco mata» al actor Jaume Mateu.

En el programa de Con Permiso, Figueroa dijo que una actriz que acaba de integrarse a las grabaciones, no podía aprenderse ni los diálogos o los nombres de los personajes, pero el problema sucedió cuando tuvo que grabar con Becker.

Supuestamente, el actor perdió por completo los estribos en contra de la joven actriz, de la cual no reveló el nombre, pues su mal genio llegó a su límite y quería terminar de grabar la escena que tenían juntos, en la cual al parecer ya tenían un muy bien tiempo.

“Hay una chava que entró dicen que quería hacer la escena y no le salía, no se aprendía los nombres de los personajes y como que no daba una… Le tocó hacer una escena con Kuno Becker, quien de por sí que está de mírame y no me toques. Está Kuno esperando a ver a qué hora le sale y la otra que no», expresó Figueroa.

Según la periodista, el actor por poco y mata a uno de sus compañeros al romper a golpes la escenografía, la cual supuestamente también aventó, calmándose gracias a la interferencia de Ana Martín que al parecer lo hizo gracias a fingir que le hacía una limpia.

Kuno se enfadó y para no pegarle a ella y sacar el mal humor, agarró un pedazo de escenografía y lo aventó, y por poquito mata a Jaume. Todo mundo se empezó a poner nervioso ahí en el foro y estaba muy tensa la cosa, entonces Claudia Martín agarró las flores y empezó como a pegarle a Kuno, como a hacerle una limpia, y le dijo ‘cálmate, cálmate’ entonces ya se empezó a reír», concluyó.

Para concluir, Pepillo Origel aseguró que Becker se cree de verdad el ser un villano poderoso, pues dice que toda la producción se hace a un lado para que él pueda pasar, ya que si no lo hacen se molesta.