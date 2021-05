Absuelve juez a «El Güero» Palma

Quien fuera lugarteniente del Cártel de Sinaloa en la era de Joaquín «El Chapo» Guzmán, Héctor Luis Palma Salazar, «El Güero» Palma, fue absuelto por el delito de delincuencia organizada, por lo que se ordenó su libertad inmediata de una prisión federal.

No obstante, podría seguir en prisión en caso que sea acusado por otro delito.

El Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco notificó hoy (ayer) a la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número 1 «Altiplano», de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyC), el fallo a favor del capo de 80 años.

El juez ordenó la inmediata y absoluta libertad de Palma Salazar únicamente por el delito y causas referidas, y se estableció que éste podría permanecer recluido en caso de encontrarse a disposición alguna otra autoridad judicial por otro ilícito..

«Para dar cumplimiento a la resolución judicial, el órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social se encuentra en proceso de consultas con la Fiscalía General de la República (FGR) y las 32 fiscalías de las entidades federativas, a fin de corroborar la no existencia de causa alguna en curso contra Palma Salazar», anotaron en un comunicado las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana.

«En tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha consultado formalmente al Gobierno de Estados Unidos de América, a través de su Embajada en México, sobre si el Departamento de Justicia de ese país cuenta con alguna solicitud de extradición en contra de la persona en cuestión».

La dependencia añadió que una vez desahogadas las consultas referidas –que están en proceso en virtud de haberse recibido el oficio hoy (ayer), día no laborable– se procederá en consecuencia conforme a lo mandatado en la sentencia del juez y según lo dispuesto por la legislación aplicable. Es decir, liberar al Salazar.

«El Güero Palma» fue detenido por el Ejército en Zapopan, Jalisco, el 22 de junio de 1995, e internado en el Penal de Occidente, de donde escapó «El Chapo» seis años después.

En 2007 fue extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado por narcotráfico, y el 15 de junio de 2016 regresó a México para continuar sus juicios pendientes por homicidio.

Este delito podría ser causal para que el «Güero Palma» aún sea llamado a proceso, indicaron autoridades federales.