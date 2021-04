Vence Toluca al América

Las Águilas perdieron la oportunidad de pelear por el liderato que ya quedó en manos del Cruz Azul

Toluca no ganaba desde la fecha nueve y hoy se reencontró con la victoria al vencer al América por 3-1, al que de paso le cortó su racha de ocho encuentros sin perder, quitándole toda oportunidad de pelear por el liderato de la competencia.

Con este tropiezo de las Águilas, ya nadie le quita el primer lugar al Cruz Azul.

Los Diablos necesitaban de la victoria para afianzarse en zona de Repechaje y así lo buscaron desde los primeros minutos, haciendo ver mal a la defensa de las Águilas.

En una jugada a velocidad, al minuto 7, Pedro Alexis Canelo dejó parado a Emanuel Aguilera y le puso medio gol a Michael Estrada, quien solo empujó el balón a las redes ante la salida de Guillermo Ochoa, para el 1-0.

El cuadro de Coapa apenas estaba digiriendo el gol, y al 11′, Raúl López clavó el 2-0 con un disparo violento.

A los capitalinos les costó reencontrarse en el cotejo, mantuvieron el orden y su recompensa llegó en el complemento, cuando el árbitro Óscar Macías marcó penal tras una mano de Jorge Torres Nilo que fue avalada por el VAR.

Aguilera anotó el 2-1 desde los once pasos, para acortar distancias al 49′.

El técnico Santiago Solari hizo los ajustes, para buscar la igualada, con el ingreso de Federico Viñas en lugar de Luis Fuentes.

Toluca nuevamente le ganó a la ofensiva a las Águilas con un contragolpe, y luego una excelente combinación entre Estrada y Canelo, quien marcó el 3-1 para sentenciar el triunfo y su gol once del torneo, para confirmarse como líder de goleo.

Las Águilas dejaron ver que son un cuadro que tiene debilidades, a una semana de enfrentar el Clásico Capitalino ante unos Pumas desesperados por el triunfo.