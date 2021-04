Vence Ronnie Wood al cáncer por segunda vez

Anuncia que recientemente le diagnosticaron un cáncer de células pequeñas, raro y agresivo, pero que sus médicos le habían dicho que lo había vencido.

El guitarrista de Los Rolling Stones, Ronnie Wood, anunció que recientemente le habían diagnosticado un cáncer de células pequeñas, raro y agresivo, pero que sus médicos le habían dicho que lo había vencido.

El músico de 73 años reveló el diagnóstico, que marca su segundo combate contra el cáncer, en una entrevista con The Sun. Un representante de Wood confirmó el dictamen positivo a la revista Rolling Stone.

«He tenido cáncer de dos formas diferentes ahora», dijo Wood en aquella charla. «Tuve cáncer de pulmón en 2017 y recientemente tuve uno de células pequeñas que luché en el último encierro».

El cáncer de células pequeñas puede crecer rápidamente y generalmente se encuentra en los pulmones, aunque también puede aparecer en la próstata, el páncreas, la vejiga o los ganglios linfáticos.

Wood no ofreció más detalles sobre el diagnóstico, pero pese al peligro, dijo que «salió con el visto bueno» de sus médicos.

El británico le dio crédito a su pasatiempo preferido, la pintura, por haberlo ayudado a superar el segundo diagnóstico, además de reconocer cómo su pasado con rehabilitaciones a las drogas jugaron un papel vital.

«Estoy pasando por muchos problemas ahora, pero durante mi recuperación, tienes que dejarlo pasar. Y cuando entregas el resultado a tu poder superior, eso es algo mágico.

«Eso te lleva de vuelta a la Oración de la Serenidad: ‘Concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar’. Eso es increíble. Lo que será, será, no tiene nada que ver conmigo», puntualizó.

Según Rolling Stone, el primer diagnóstico de cáncer de Wood en 2017 requirió una operación para extirpar parte de su pulmón. Para 2018, el rockero dijo que estaba libre de cáncer.

«Si su cuerpo está plagado de cáncer, es una causa perdida. Afortunadamente, todo lo mío estaba contenido en el pulmón izquierdo y tuve la suerte de que ‘me dispararan’. No había ninguno en el resto de mi cuerpo, así que no necesité quimioterapia».