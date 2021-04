Vacunación en Sonora es prioridad: Gobernadora Claudia Pavlovich

Se deben cumplir no solo los protocolos sanitarios sino las medidas para mitigar las altas temperaturas en los centros de vacunación, dijo la mandataria

La vacunación contra Covid-19 que se está llevando a cabo en adultos mayores en Sonora es una prioridad y en estos momentos se deben observar no solo los protocolos sanitarios, sino establecer medidas para mitigar las altas temperaturas, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al participar en un encuentro con directivos del Instituto Tecnológico de Monterrey, en el que la institución ofreció sus instalaciones como punto adicional para la aplicación del biológico.

En atención a las medidas sanitarias por la pandemia, la gobernadora Pavlovich participó en una reunión virtual donde conoció el proyecto del Tecnológico de Monterrey para funcionar como punto de vacunación, además de protocolos en instalaciones de esta universidad.

“Para mí la vacunación en este momento es lo más importante, y sobre todo cuidar la vacunación de los adultos mayores y adultos en general porque aquí aguantar una temperatura de 45 grados bajo el sol aunque no seas adulto mayor te pega, tenemos que cuidarlos y hacerlo lo mejor posible, en las mejores condiciones para todos aquellos que se vacunen, en este caso primero adultos mayores”, indicó.

La mandataria estatal agradeció el respaldo ofrecido por el Tecnológico de Monterrey para apoyar a las autoridades en esta jornada de vacunación y comentó que el esquema de aplicación del biológico en automóviles en el Estadio Sonora y en la Universidad de Sonora ha mostrado su efectividad, para lo cual el personal de salud se capacitó en Arizona.

David Garza Salazar, rector del Tecnológico de Monterrey, expuso el trabajo que la institución ha hecho durante la pandemia en materia de prevención, el cual consiste en ensayos de esquemas de vacunación, protocolos en el interior de aulas, así como capacitación al sector salud.

“Esto es parte, de entrada, de lo que queremos ofrecer, estamos en la mejor disposición de compartir, de entrenar, de capacitar a quienes quieran aprovechar estas experiencias, hay manuales muy elaborados y detallados, no ha sido un trabajo de uno, dos o tres meses, ha sido un trabajo que tiene tranquilamente más de 6 a 8 meses fluyendo y cada vez más perfeccionando”, comentó.