Urge Staus a Unison avanzar negociaciones

A menos de una semana de un posible estallamiento de huelga, integrantes del Sindicato de Trabajadores de la universidad de Sonora (Staus) nuevamente realizaron un mitin frente al edificio de rectoría, para exigir a las autoridades avanzar en las propuestas presentadas en este proceso de revisión contractual 2021.

Sergio Barraza Félix, secretario general del Staus, señaló que este mitin es un llamado de exigencia a la autoridad universitaria y de gobierno para que presenten alternativas de solución de los demandas principales del pliego petitorio del contrato colectivo de trabajo, y que sean analizadas en asamblea general, y evitar un posible estallamiento de huelga el próximo lunes 19 de abril a las 17:00 horas.

“Estamos muy preocupados porque no habido avances significativos, no ha habido propuestas por parte de la autoridad que permitan y resolviendo estos temas que hemos planteado. También nos preocupa porque en medio de esta pandemia no queremos exponer a nadie, queremos llegar a un buen acuerdo con la autoridad universitaria, que no exista el riesgo de que la planta académica por una situación de que no hay ofrecimientos decida estallar la huelga”, dijo.

Barraza Félix comentó que en las mesas de negociación solo se ha tenido avances en temas secundarios, además de un ofrecimiento del 3.4 por ciento de aumento salarial y de 1.8 por ciento en prestaciones.

Sin embargo, no ha habido avances en puntos importantes como: estabilidad laboral de profesores de asignatura, programas de apoyo para adquisición de viviendas, y teletrabajo de acuerdo a la Ley Federal con el pago de electricidad, conectividad, mobiliario y equipo por parte de la institución; también que se dé reversa al nuevo modelo educativo que reducirá la carga académica y las horas de trabajo, lo que generará el despido de docentes, solucionar a la crisis de Isssteson, entre otros.

El líder sindical, reconoció que sí han tenido reuniones con las autoridades, pero la mayoría de las respuestas que han recibido en la mesa de negociación son: no se puede, no estamos de acuerdo, no aceptamos, no hay posibilidades, no tenemos recursos, es un tema que no vamos a abordar aquí, etcétera; también se han reunido directamente con el rector, con quién han avanzado en algunos temas, pero ha sido insuficiente.

“Consideramos que el problema principal que está ocurriendo en este momento es que la autoridad universitaria está más interesada en el cambio de administración que se va a realizar el día 16 de junio, y está desatendiendo este problema tan importante que representa la revisión contractual de los académicos”, subrayó.