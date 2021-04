Urge priorizar vacuna de adultos y personal de salud

Priorizar la aplicación de la segunda dosis de vacuna contra COVID-19 en adultos mayores de 60 años de edad y la vacunación de todo el personal de salud público y privado en el estado, fueron las principales solicitudes expresadas por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), ante funcionarios del gobierno federal, en donde se reafirmó que en el mes de mayo iniciará la aplicación del biológico al personal educativo.

Al encabezar, junto con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la reunión virtual en la que participaron la jefa de gobierno de la Ciudad de México, gobernadores de los estados y funcionarios federales, la mandataria estatal manifestó su preocupación porque se garantice la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 a la totalidad de adultos mayores de 60 años.

“Es muy importante que lleguen las segundas dosis para adultos mayores, en la gran mayoría de nuestros municipios pequeños que fueron los primeros que empezaron acá en Sonora, la segunda dosis no ha llegado y ya ha transcurrido bastante tiempo, ésta es una petición que hacemos porque si ya se dio la primera dosis, no queremos que esto eche a perder y que en los adultos mayores que ya recibieron su primera dosis, ya la segunda no sea tan eficaz”, apuntó.

En la reunión, se abordó el tema que la mandataria sonorense expuso en la reunión anterior de la Conago con el Gobierno Federal, sobre la importancia de priorizar la aplicación del biológico al resto de trabajadores de salud de segunda y tercera línea de atención COVID y al personal de hospitales públicos y privados, ya que todos están expuestos a contagiarse. En esta solicitud coincidió el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, quien enfatizó la necesidad de sumar a la brevedad a este grupo poblacional que debe considerarse vulnerable.

Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, aseguró que dentro de la estrategia de vacunación que contempla el Gobierno Federal se tiene garantizada la aplicación de la segunda dosis en adultos mayores de 60 años, en tiempo y forma, según los tiempos adecuados para completar el esquema de cada vacuna.

“Para tranquilidad de todos no tenemos retrasos en la entrega o aplicación de dosis, con respecto al calendario específico que cada una de las vacunas tiene considerando sus propiedades y sus indicaciones de uso, pero ciertamente lo que usted dice (gobernadora Pavlovich), es una inquietud que me parece completamente pertinente, porque hemos detectado en todas las entidades federativas personas que no tienen claro cuándo les toca la segunda dosis, y entonces toman como una idea genérica los 21 días que son los que se han hecho más conocidos”, expuso.

Asimismo, reiteró que conforme al Plan Nacional el personal educativo de Sonora está considerado para la aplicación del biológico durante la tercera semana del programa, es decir, en el mes de mayo.

En la reunión, por parte del Gobierno federal estuvieron, además, Javier May Rodríguez, secretario de Bienestar y Tatiana Clouthier Carrillo, secretaria de Economía.