“Truena” Memo Ochoa contra arbitraje en la Concacaf

El portero dijo que los malos arbitrajes son frecuentes en estas competencias

Guillermo Ochoa lamentó que la Concacaf no se preocupe por la integridad del futbolista, ni hoy ni nunca.

El portero del América levantó la voz tras la fractura de peroné de Jesús López en el juego contra Olimpia. Aceptó la responsabilidad por la derrota, pero puso el dedo en la llaga por los males arbitrajes que son recurrentes en estas competencias.

«No es excusa, no fue nuestro mejor partido, pero está claro que no es posible que existan este tipo de arbitrajes a la fecha y no lo esperas de un árbitro como este de Costa Rica que crees que puede estar a la altura y más en un área como esta. Concacaf pide que se le dé la importancia necesaria y queremos darla, pero cuando pone en riesgo tu salud e integridad es complicado y difícil, desde el minuto uno el árbitro permitió todo: pisotones, entradas, hasta una fractura permitió, y a nosotros a la primera falta amarilla directa, es una lástima que Concacaf permita esto y que nunca se manifiesta al respecto.

«El formato creo que es una lástima, la Concacaf tendría que mejorarlo, sabe la importancia de los clubes mexicanos y debería manifestarse al respecto, nunca lo hacen, hoy más allá de que estamos molestos por el resultado, y repito que no es excusa, pero hay que levantar la voz porque no es justo, te merma para el partido, eliminatoria y torneo local», dijo en videoconferencia.

El silbante costarricense Henry Bejarano debió sacar la primera roja a minuto 10′, tras la agresión de Maylor Núñez sobre Sebastián Córdova.

«El árbitro al final del partido estaba muy tranquilo, tampoco reconoce ni acepta que tuvo un mal juego y fue acción tras acción, el equipo rival va viendo que el árbitro permite codazos, pisotones, llegar por atrás, se vienen a encerrar, te complican con cualquier golpecito y entrada.

«Acá lo rescatable es que avanzamos y es triste porque la Concacaf no cuida el futbol, no trata de proteger al futbolista, y es una lástima porque los clubes mexicanos le dan mucho a Concacaf y esperemos que tomen cartas en el asunto y esperemos al menos alguna disculpa, a Chucho que está sufriendo en el hospital con la fractura y el rival ni se acercó a disculparse y el árbitro lo tuvo a dos metros y decía que casi ni amarilla era», dijo.

No jugamos a patear: Troglio

El técnico del Olimpia, Pedro Troglio, descartó que su equipo haya jugado a patear al rival y a meter fuerte la pierna.

El timonel argentino consideró que hubo entradas a destiempo debido a que ellos están acostumbrados a jugar a otro ritmo en la Liga de Honduras.

«No armamos partido para eso, le pueden preguntar a los jugadores si hablamos de jugar fuerte o pegar patadas, lo que pasa es que cuando enfrentas a un equipo que juega a una velocidad increíble es obvio que llegas a destiempo.

«Nos hace llegar tarde y golpear, la lesión (de Antonio López) es un accidente, como también hubo contra Arboleda una en el primer tiempo y tuvo la suerte de no salir lesionado», expresó.