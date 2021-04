Triunfa América Femenil y piensa en la Liguilla

América Femenil aprovechó un polémico penal y la bravía reacción de sus jugadoras para vencer a domicilio a Santos Laguna 2-1, y con ello ponerse a un paso de la zona de clasificación.

El cuadro azulcrema llegó a 20 puntos para ubicarse en el noveno puesto, dejando al conjunto de la Comarca con 14 unidades.

Luego de un primer tiempo para el olvido, sin acciones de peligro de parte de ambos cuadros, lo mejor se vio en el complemento, donde se abrieron y se decidieron a ponerse a jugar.

El encuentro se sacudió al 52′, cuando el árbitro Fernando Portillo marcó penal de Marcela Valera sobre Daniela Espinosa.

Las jugadoras locales protestaron fuerte, pues la pierna de Valera nunca tocó a la jugadora de las Águilas.

Un minuto después Janelly Farías anotó el 1-0.

Santos no bajó los brazos y al 59′, respondió con un gol de media distancia de Alexia Villanueva, para empatar el encuentro.

Las Águilas despertaron con un disparo de Eva González, quien nuevamente puso arriba al cuadro capitalino al anotar al 63′, el 2-1.

Un minuto después se marcó penal a favor del cuadro lagunero, que también causó los reclamos de las jugadoras azulcrema.

Desde los once pasos, Cinthya Peraza cobró a media altura y la arquera Renata Masciarelli se lanzó para atajar el disparo y dejar a las de casa con las ganas de igualar nuevamente el marcador.

El entrenador del América, Hugo Ruiz se fue expulsado al 67′.

Santos ya no pudo nivelar las acciones, las Águilas cerraron los espacios, y aunque las de casa intentaron con disparos de media distancia, no pudieron encontrar la igualada.