Trabajará mexicana con Gibson y Wahlberg en filme biográfico

Se filmará la vida de Stuart Long, quien fue un boxeador que se convirtió en sacerdote en donde Teresa Ruiz, trabajará codo a codo con Mel Gibson y Mark Wahlberg

Teresa Ruiz, la actriz originaria de Oaxaca, fue elegida por Mark Wahlberg para coprotagonizar junto a él y al actor Mel Gibson un filme biográfico sobre el párroco Stuart Long, quien fue un reconocido boxeador que se convirtió en sacerdote, de acuerdo a The Hollywood Reporter.

En su faceta como productor, el protagonista de Ted contrató a la cineasta Rosalind Ross para realizar el guion el proyecto, que llevará por título FatherStu, y hacer su debut como directora en el mismo.

Wahlberg dará vida a Long mientras que Gibson interpretará al padre de su personaje; Ruiz encarnará a la novia del protagonista.

A través de Instagram, la estrella de Narcos: México no sólo ha dicho que se siente feliz y agradecida por formar parte del proyecto, sino que también mostró que éste ya se encuentra en preproducción al compartir un video de Wahlberg haciendo una oración con algunos miembros de su equipo.

«Una pequeña oración antes de poner en marcha este proyecto especial. Por gracia, por fe. #Stu», escribió.

Aunque no se sabe si hay alguna productora detrás del largometraje, fuentes han dicho que Wahlberg ha invertido una cantidad considerable en él, y se conoce que es un historia que estuvo intentando llevar a la pantalla grande desde hace al menos seis años.

La trama seguirá a Long, un joven quien encontró en el boxeo una salida para la alienación que vivía por parte de los estudiantes y de los sacerdotes en la escuela católica a la que asistía; no obstante, no pudo hacer una gran carrera en el deporte debido a que se rompió su mandíbula.

Intento despegar como actor de Hollywood aunque tampoco funcionó, y mientras intentaba decidir qué haría con su vida, sufrió un accidente en su motocicleta tras ser atropellado por dos automóviles; según informes, en el hospital, en el que fue internado, vivió una experiencia extracorporal y redescubrió su fe, y así se enlistó en un seminario de Oregon.

No obstante, su vida tomó una nueva curva: mientras estudiaba, fue diagnosticado con una rara enfermedad degenerativa en sus músculos, y ya cuando fue ordenado sacerdote, tuvo que desempeñar sus funciones en una silla motorizada; no obstante, fue considerado por muchos feligreses como un ejemplo de fe y amor ante las adversidades previo a su muerte, en 2014.La cinta no cuenta con fecha de estreno hasta el momento.