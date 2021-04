Tiene Sonora primer día sin muertes por Covid en casi un año

El secretario de Salud, Enrique Clausen exhortó a seguirse cuidando para prevenir los contagios

Por primera vez en casi un año de que no se presentaran muertes por Covid-19 en Sonora, este domingo se tuvo el reporte de cero fallecimientos por el virus en la entidad, situación que debe alentar a la población a seguirse protegiendo de los contagios, indicó el secretario de Salud en el estado, Enrique ClausenIberri.

Puntualizó que desde mayo de 2020 no se tenía un día con cero muertes por Coronavirus; sin embargo, dijo, ello no debe ser motivo para que la población relaje los cuidados, al contrario, debe motivar a que se sigan realizando las acciones como el uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos y respeto a la sana distancia.

“Eso es una excelente noticia, ojalá todos los días fueran así, Pero la realidad es otra y te pido que la reflexiones. La verdad es que este enemigo cruel y despiadado no se ha ido, ni se irá en los próximos meses”+, enfatizó.

‘’Por favor, no caigas en esta trampa del Covid, no le creas, si te descuidas vendrán más muertes, habrá más pérdidas que lamentar. Por las personas que se nos adelantaron a causa de este enemigo cruel y despiadado, en su memoria, usa cubrebocas, lávate las manos y guarda la sana distancia’’, subrayó.

Reportan 93 nuevos contagios

Este domingo la Secretaría de Salud en Sonora confirmó 93 nuevos casos por Covid-19, en 52 mujeres y 41 hombres, con lo que se acumulan 71 mil 730 casos en total desde el inicio de la pandemia.

Los casos son residentes de: Hermosillo 43; Cajeme 22; Huatabampo 11; Caborca cuatro; Cananea tres; Nogales, Navojoa y Agua Prieta dos cada uno; Moctezuma, Álamos, Nácori Chico y Guaymas uno cada uno.

Además, se confirmaron tres casos pediátricos, en dos niños y unaniña, acumulándose mil 312 casos en total, y no se sumaron casos en mujeres embarazadas.

Se han realizado 126 mil 353 pruebas, de las cuales 71 mil 730 son casos confirmados y 54 mil 623 casos descartados. Han presentado cuadro leve ocho mil 292 personas, siendo mil 012 casos activos y siete mil 280 con seguimiento terminado. Se encuentran hospitalizadas 120 personas, 28 estables, 72 graves, y 20 críticos. Se han recuperado 64 mil 430 personas.