Supervisa gobernadora entrega de becas escolares en Banámichi y Huépac

Contar con un apoyo podría ser la diferencia entre continuar o no con los estudios, es por eso que siempre se ha trabajado en beneficio de la educación de las y los estudiantes en Sonora, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al supervisar la entrega de becas para educación básica en Banámichi y Huépac.

Acompañada por Yazmina Anaya Camargo, directora general del Instituto de Becas y Crédito Educativo, PavlovichArellano explicó que, con motivo de la pandemia por Covid-19, y en atención a las medidas sanitarias dictadas por las autoridades de salud, se están entregando estos apoyos en una sola exhibición para evitar aglomeración de personas.

“Es una sola exhibición en un solo cheque, para no estar yendo y volviendo a ir, sobre todo en esta época de pandemia que nos ha tocado tan difícil a todos, las clases en línea muy complicado para maestros y alumnos, también para los padres de familia, es algo que sucedió a nivel mundial, pero quiero decirles que siempre voy a seguir trabajando junto a ustedes, esta es mi séptima gira por Banámichi, vamos a completar 485 giras”, comentó.

Al respecto, Alejandro Molina Salazar, presidente municipal de Banámichi, agradeció a nombre de la comunidad los apoyos entregados en beneficio de las y los estudiantes de este municipio, así como el respaldo a otros proyectos que se han traducido en una mejora en la calidad de vida de las personas que ahí habitan.

“Gracias por traer estos apoyos tan necesarios para nuestra comunidad y agradecerle en todo momento, gobernadora, por todos los apoyos que nos ha brindado en esta administración y comentarle que los avances van saliendo bien en el proyecto hídrico agrícola que traemos en el municipio”, comentó.

En un encuentro cercano con habitantes de la región del Río Sonora, PavlovichArellano, refrendó su compromiso de seguir trabajando a favor de las familias sonorenses, visitando cada uno de los municipios de la entidad.

En Huépac, la mandataria estatal refrendó su compromiso de seguir trabajando por las y los sonorenses hasta el último día de su administración.

“Hasta el último día de mi gobierno estaré cerca de la gente, trabajando, dando lo mejor de mí, haciendo honor a mi madre que siempre me decía que el trabajo dignifica, que el trabajo siempre da resultados, que hacer las cosas bien siempre genera cosas buenas, me decía que hiciera rendir un minuto como si fuera una hora, una hora como si fuera un día y un día como si fuera un mes, es lo que he hecho todo este tiempo, trabajar muy duro, muy cerca de la gente y, sobre todo, cumpliéndole a la gente”, señaló.

Ricardo Padilla, presidente municipal interino de Huépac, mencionó que la población está agradecida con el trabajo de las autoridades, ya que la gobernadora Pavlovich ha mantenido una relación cercana con las y los ciudadanos de cada uno de los 72 municipios.