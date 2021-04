Suma América punto ante Rayadas

América rescató el empate 1-1 en casa de Rayadas, pero el punto no las ayudó como esperaban, ya que apenas pudieron llegar a 21 puntos y se mantuvieron en la novena posición, complicando su clasificación.

Desde que el equipo es dirigido por Hugo Ruiz, no han perdido, pero al cuadro de Coapa le urge sumar de tres en tres para meterse a los puestos de Liguilla.

Monterrey se puso adelante al 32′, por conducto de Nicole Pérez, quien recibió pase por la parcela izquierda de parte de Daniela Solís.

Ni Eva González ni Ximena Ríos pudieron tener la claridad para frenar a la delantera del conjunto local que de esta manera puso en claro quién iba a imponer condiciones en el terreno de juego.

Las Águilas tardaron en recuperarse para poder nivelar las acciones y sabedores de la presión con la que llegaron a este encuentro, les costó volverse a meter al partido.

Alejandría Godínez frenó a las delanteras del América en la recta final de la primera parte y las capitalinas tuvieron que replantearse la táctica para el complemento.

Al 57′, Mayra Pelayo se avivó y tras una serie de remates finalmente anotó el 1-1 que fue oxígeno puro para las azulcremas.

Desirée Monsiváis entró al relevo y en dos ocasiones inquietó el arco defendido por Renata Masciarelli, incluso en una acción pidió penal, pero la arbitra, Diana Pérez Borja la pintó de amarilla porque no hubo falta.

América se quedó sin gas y no pudo sacar la victoria que lo habría metido a zona de Liguilla.

Mientras que Rayadas se afianzó en la cuarta posición al llegar a 30 puntos.