Sueña “Chicharito” con ir a Tokio

Javier Hernández sí sueña con unos Juegos Olímpicos y advierte que no se ha retirado de la Selección Mexicana.

El delantero está enfocado a dar una gran temporada con el LA Galaxy para llamar nuevamente la atención del Tricolor.

«No aún y nunca he estado cerca de algún llamado u opción con la Selección Nacional en Juegos Olímpicos. Lo que quiero decir es que si yo no quisiera jugar con la Selección Nacional ya me hubiera retirado o ustedes sabrían que el ‘Chicharito’ se ha retirado de la Selección Nacional, eso está lejos, no es así.

«Yo no he tenido convocatorias porque, por supuesto, mi nivel no ha sido suficientemente bueno el año anterior, la situación en general fue complicada, pero lo que quiero decir es que está abierta cualquier puerta para discutirlo (ir a Tokio), y si las cosas pasan sería sensacional para mí», expresó el delantero en una entrevista con el estadounidense Alexis Lalas.

Hernández reveló que ha cambiado muchos hábitos alimenticios, además de que trabaja con diversos especialistas (fisioterapeutas, nutriólogos y hasta maestros de artes marciales) para llevar una vida en balance, pero plena, que lo acerque a su mejor nivel futbolístico y a una estabilidad en lo personal.

«Claro que mi enfoque principal está en el Galaxy porque sé que la manera de estar en las convocatorias se da por lo que haces en tu club, así que si estás bien en tu club, y empiezas a hacerlo perfecto, la Selección Nacional llegará y podrías estar en el debate de si mereces la convocatoria o no, pero debes hacerlo lo mejor en tu club», expresó.

El «Chicharito» insistió en que la perseverancia es la clave del éxito, luego de que la temporada pasada incluso aceptó que tocó fondo.

«Jugaste futbol también, así que no hay mucha ciencia en esto, se trata de trabajar tan duro de manera que puedas mejorar, cuidar tu cuerpo, tu físico, tus emociones, mejorar cada día, pero lo más importante es ser la mejor versión de ti cada día», expresó.

Aceptó que desea jugar su primer «El Tráfico», el clásico entre el LA Galaxy y el LAFC, particularmente por la atmósfera que rodea a este tipo de partidos.