Son un peligro perros callejeros…Los que sí que se han quedado a medias, a la hora de entrar en defensa de los animales, son todos los colectivos animalistas habidos y por haber, como el de la Fundación Pata de Perro, Rescate Animal HMO y Hermosillo Animal Save, entre otros, luego de que una vez se manifestaran, ahora para protestar por un perro callejero asesinado a machetazos en Los Mochis, Sinaloa.

Pues al margen de lo condenable que pueda ser la brutalidad con la que un joven de nombre José “N” le quitara la vida al citado animal, que era conocido como “Rodolfo Corazón”, y que se volviera viral en las redes sociales, al ser grabado cuando cometía esa atrocidad, dizque porque mordió a su novia Adriana “N”, lo que no puede pasarse por alto, es el peligro que provocan esos canes de la calle. ¡De ese pelo!

Toda vez que lo que son esas organizaciones defensoras de ese “caón animalero”, como dice el anuncio de la TV, solamente ven una cara de la moneda, en cuanto a esa problemática, pero no el riesgo y suplicio al que se enfrentan los ciudadanos de la mayoría de las colonias, en los que abundan esa clase de chuchos como el ahora “famoso” “Rodolfo Corazón”, al grado de llegar a formar unas auténticas manadas salvajes. ¡Zaz!

Porque en esos casos no se ha visto que los de la Fundación Pata de Perro, que es la agrupación más visible y promovida por Carolina Araiza Sánchez, igualmente hayan salido a abogar y marchar por los vecinos que “ya no se la acaban” por la presencia de tanto de ese perrerío agresivo y sin amo, que tienen asolados a mucho de los barrios, y hasta fraccionamientos habitacionales, por no haber quien los ponga a buen recaudo. ¡Palos!

Ya que lo es el pintado y tachado de burocrático titular del Centro de Atención Canina y Felina (CACF), Jorge Zepeda Redondo, simplemente ha ignorado las denuncias que se hacen al respecto, por lo que tal pareciera que no tienen operando la llamada “perrera”, al grado de que hay ciertos sectores en los que los ciudadanos tienen que salir con piedras en la mano para poder ahuyentarlos en caso de ser atacados. ¡Ups!

Por ser entendible y hasta loable el que estén en contra del maltrato animal, pero a la ciudadanía quien la defiende en esos casos, por aquello de que ya está penado el que le levanten la mano a un sabueso, de ahí que ya nomás les saquen la vuelta a esas fieras sin dueño, así que por igual deberían obligar a que Zepeda Redondo cumpla con su chamba, porque lo que es hasta ahora, dicen que nomás se ha dedicado a cobrar.

“Ponen peros” a una nueva Ley…Como era de esperarse, a la que ya “le pusieron peros”, es a la recién aprobada Ley de Voluntad Anticipada para Sonora, que fuera promovida por los diputados de Morena en el Congreso del Estado, según esto por no consultarla ni con la almohada, aún y cuando aclaran que no contempla, o permite la eutanasia, o el acto deliberado de dar fin a la vida de un paciente”. ¡Vóitelas!

Y es que de acuerdo a la justificación y exposición que hiciera el legislador moreno, Martín Matrecitos, la pretensión de esa legislación es la de garantizar la atención médica de los enfermos en fase terminal, o con un mal incurable, así como la negativa a someterse a tratamientos que prolonguen su vivir innecesariamente, en lo que es algo que de inmediato ya ha dado mucho de qué hablar, por los bemoles que tendría. ¡Tómala!

No obstante y que se asienta que con Notario Público de por medio, toda persona en pleno uso de sus facultades mentales podrá manifestar su libre voluntad de someterse, o no a medios a procedimientos médicos, como parte de una regulación correcta ante la muerte por parte de quienes los atienden, según el dictamen presentado ante las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Salud del Poder Legislativo.

Pero como los morenistas tiene fama de pro abortistas y todo lo que se parezca, por la política liberal y hasta libertina que impulsan, es que desde ya esté siendo vista con reservas esa aprobación de una modalidad jurídica con la que ya también cuentan Entidades como Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Yucatán. ¡Así el sentir que hay!

Es por lo que habrá que ver en qué paran las reacciones que ya han empezado a aflorar, a partir de ese dictamen que se hiciera público, y que consta de 45 artículos divididos en seis capítulos y seis artículos transitorios, que es obvio que todavía no son del conocimiento de la comunidad médica y mucho menos de la sociedad civil, de ahí porque el sentir de que no tomaran en cuenta a nadie. ¡Esa es la percepción!

Continúa dando tumbos la “4T”…El que se sigue demostrando que va de mal en “píor”, es el llamado Gobierno de la Cuarta Transformación, ¿o Deformación?, y para evidencia está el que ahora fueran los pensionados y jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) los que se manifestaran ante las oficinas de la delegación para protestar por la falta de medicamentos.

A ese extremo estuvo “la puesta del dedo en la llaga”, luego de que esta semana por voz de María Rodarte Ramos, que es la presidenta de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Issste, denunciaran que desde hace 16 meses que enfrentan esa problemática de desabasto, y que es por lo que se han visto en la necesidad de tener que comprar las medicinas por su cuenta para no interrumpir sus tratamientos médicos. ¡Pácatelas!

Sin embargo y por ser dependencias federales que se encuentran acéfalas, o con un simple encargado, pero sin facultades para resolver nada, y mucho menos esos problemas, es que por toda respuesta a los manifestantes les informaron mediante un comunicado que el abasto se vio afectado por un nuevo contrato con una compañía farmacéutica, lo que ha derivado en una mala logística de distribución del nuevo proveedor. ¡Ajá!

Eso significa que así es como han “dejado morir sola” a la derechohabiencia, al tácitamente reconocer que no ha habido surtido para seguirlos “curando”, con todo y que los quejosos dicen que es una “enfermiza” deficiencia que ya han “padecido” durante meses, lo que ha provocado que incluso también les cancelen las cirugías, lo que deja en claro que así está la gravedad de esa anomalía que podría ser de vida o muerte.

Luego entonces así ha continuado agravándose “el cáncer” de la burocracia en el de por si negligente y deficiente Issste, como lo exhibe el que salieran con que apenas hacen gestiones ante las oficinas centrales para reestablecer el abastecimiento y lo están haciendo por esa “levantada en armas”, porque antes de eso no habían dicho nada, en lo que es otro “trompo para la uña” del superdelegado de Bienestar, Jorge Taddei.

Sigue el incendio de “corralones”…Tal parece que los que no han aprendido la lección, son los operadores de los “Corralones” de autos, y para seña está el enésimo incendio que se registrara en uno de esos centros de almacenaje de vehículos, aunque ahora particular, después de los siniestros de esa naturaleza que ha enfrentado el Ayuntamiento naranjero, en esa área dependiente de la Oficial Mayor, Myriam Durazo.

Al en esta ocasión el acto incendiario suscitarse en un resguardo localizado en el sector denominado Proyecto Río Sonora, y que ahora consumió tres vehículos en su totalidad, en lo que es un fuego que sospechan que fue provocado de forma intencional, por la forma en que de la nada afloraran las llamas, que volvieron a poner en entredicho a quienes están para salvaguardar esos lugares. ¡De ese tamaño!

En lo que es un suceso que deja en claro, que lo que son los promotores de esos resguardos privados y públicos, cuando menos deben poner más de su parte, a la hora de prevenir esas acciones que quiere pensarse que son vandálicas, y no premeditadas, producto de alguna vendetta, o probable venganza, al cuando menos buscar instalarlos en zonas que sean visibles y no tan inseguras, para evitar la tentación de los pirómanos.

Y un ejemplo que demuestra que hay quienes nomás no cuidan esos detalles que aumentan la inseguridad, entre los que tienen la necesidad de contar con un depósito vehicular de esos, como son las agencias automotrices, aseguradoras y demás, son los que ubicaron uno sobre el mismo Vado del Río, frente a la populosa e insegura colonia Hacienda de la Flor, con lo que están peligrando de más, y no es para menos.

Como ahora que chamuscaran por completo una unidad tipo tonelada, así como dos camionetas, una Dodge Caravan, y otra Suburban Chevrolet, y todo por no escarmentar en cabeza ajena, a partir de lo que ya le ha pasado al municipio hermosillense, que ha sufrido varias de esas “quemadas”, y por lo que se supone que ya eficientaron sus sistemas de vigilancia, o al menos eso parece, al hasta ahora ya no haber enfrentado otra.

