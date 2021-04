¡Cuenta$ clara$ y el debate!

Detectan aquí cepa africana

Afecta la pandemia a la Ford

“Echan porras” al “Borrego”

Piden cuentas claras por debate…Y después del rotundo fracaso del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE y PC), por las reiteradas fallas en lo que fuera la transmisión del primer debate entre los seis candidatos a gobernador, el sentir general es que debe irse más allá, a la hora de pedirle cuenta$ clara$ a la “Presi” de esa institución electorera, Guadalupe Taddei Zavala, en torno a ese vil desastre. ¡Zaz!

Por considerarse que no basta con un simple y escueto comunicado, como el que un día después enviaran “La Lupe” Taddei y sus malas compañías, en el que prometían para la próxima corregir todas esas irregularidades “de primaria” que se presentaran a la hora de transmitir ese “duelo verbal” entre los contendientes a la gubernatura, y con un formato tan poco dinámico, que no permitió la debatida entre los participantes. ¡Ups!

Eso al saberse que para ese fin el IEE y PC tiene contratada a una compañía foránea, para que le haga esa “clase” de producciones y difusiones, que por lo que se vio, o más bien no se miró, dejaron mucho que desear, luego de relegar a empresas locales como Telemax y la filial de Televisa, a pesar de que ya están más probadas en esos menesteres, pero pues es evidente que por algún interés improvisaron con una fuereña.

No por nada es que la Taddei“en el pecado está llevando la penitencia”, o mejor dicho las consecuencias, de ahí que lo menos que esperan, es que en un ejercicio de transparencia mínimamente den a conocer el costo y contrato de la transmitida del evento en cuestión; pero además qué medidas habrán de tomar, no sólo para que ya no vuelva a pasar lo mismo, sino también para sancionarlos por ese incumplimiento.¡De ese pelo!

Sin embargo y contrario a eso, lo que es Guadalupe ni la cara ha dado, y mucho menos una explicación en torno a ese chasco que se llevaran los sonorenses, que perdieron el tiempo al presenciar ese encuentro entre lossuspirantes “a la oficina más refrigerada” del Estado, por como se quedaran a medias en las exposiciones que hicieran cada uno, por los reiterados cortes en la señal, falta de audio y puras de esas. ¡Pácatelas!

Y es que como lo reconociera el propio consejero de ese entre electoral, Daniel Rodarte Ramírez, no son cinco pesos los que les pagan a los contratados, para que a la hora de la hora salgan con ese cochinero, de ahí que fuera por demás criticado, y con sobrada razón, por la postura cínica y negligente que han asumido, como si nada hubiera pasado, después de que la “regaron”, y feeeeeo. ¡Ni más ni menos!

De ahí que las mayorías todavía están a la espera de muchas respuestas, en torno a las interrogantes que hay en el aíre, de cara a lo que sería el segundo enfrentamiento de los pretensos a “la grande” de Sonora, aunque antes realizarán el de los aspirantes a alcaldes de los municipios con más de 100 mil habitantes, al ser necesario el que hagan cambios para que no se repita ese fiasco. ¿Qué no?

Toda vez que los integrantes de ese por algo cuestionado Instituto sí que dieron muestras de parecer nuevos, cuando ya tienen rato en esos puestos, o “huesos”, y cobrando un dineral, de ahí que no se valga el que quedan mal, después de que sólo en cada época de elecciones trabajan, porque el resto de los años nomás se la pasan haciendo como hacen, de ahí porque del repudio contra la tan llevada y traída de la Guadalupe. ¡Palos!

Detectan aquí cepa africana…Por si algo le faltara al Estado, resulta que aquí ya detectaron la variante sudafricana del virus del Covid-19, que es una nueva cepa que circula en 82 países, en un residente de Mexicali que atendieron en el Hospital General de San Luis R.C., y que es uno de los tres primeros casos descubiertos en México, como lo ventilara el director de Epidemiología nacional, José Luis Alomía Zegarra.

En tanto que los otros dos contagiados, que se sí que se las podrían ver “negras” con esa nueva virulencia, fueron ubicados en Campeche, de ahí que de inmediato aislaran a ese trío de pacientes, con las medidas requeridas para esa clase de enfermos, con lo que se suman a los 74 ya ubicados con la variante del Reino Unido, en Entidades como Chihuahua, Zacatecas, Tamaulipas y Nuevo León; y los 16 de la de tipo brasileña.

No obstante y que alertan que esa mutación africana es la más preocupante, porque aunque no es la más peligrosa, sí se ha comprobado que es la mayormente contagiosa, aunado a que igual invade los órganos, provocando síntomas más graves, a lo que se le añade que reduce la eficacia de los tratamientos médicos, y por si eso fuera poco se ha identificado que merma la acción protectora de las vacunas. ¡Tómala!

Más menos así está esa mala noticia que destapara Alomía Zegarra, y de la que en el ámbito local no se había dicho ni media palabra hasta ayer, con todo y la aparición de ese bicho alterado en la región sonorense, así sea importado por un hombre de 39 que ya fuera dado de alta, y que dicen que podría causar el que próximamente se presente la tan anunciada tercera ola de contagiados, aún y cuando la incidencia se ha mantenido a la baja.

Tan es así que para prueba está que el promedio de infectados a estado por debajo de los cien diarios, con una mínima cantidad de decesos, para a la fecha ya rondarse los 73 mil envirulados; y casi los 6 mil 300 muertos, en base a las estadísticas manejadas por el secretario de Salud estatal, Enrique Clausen, en lo que es un escenario que incluso ya está permitiendo que algunas escuelas ensayen el posible regreso a clases. ¡Órale!

Afecta la pandemia a la Ford…A los que sí que ya les llegó el efecto de la pandemia del coronavirus es a los de la Ford y para evidencia está que anunciaran un paro de producción y labores en la planta de Hermosillo, que iniciarán desde el venidero lunes, y hasta el 17 de mayo, si bien les va, eso como resultado de una falta de materiales e insumos para continuar con el ensamblado de autos. ¡A ese grado!

En lo que es una parítis que fuera destapada a través de las redes sociales por el dirigente del sindicado de ese consorcio automotriz, Ricardo Martínez Herrera, al utilizar esa vía para anunciarle a los empleados sindicalizados sobre esos cambios en la operatividad, la cual contempla la suspensión de los dos turnos con los que cuentan y en los que se emplea a alrededor de unos 2 mil 500 trabajadores. ¡De ese tamaño!

Aunque como siempre sucede, cuando dejan de producir por diferentes circunstancias, lo que es a la plantilla laboral le pagarán el 75% del sueldo en las dos semanas de suspensión de actividades, siempre y cuando vuelva haber un abasto de unos llamados chips especiales, que hacen las veces deconductores,y que son claves para el armado de carros. ¡Así el dato!

Es por esa razón que en ese emporio estarán de “brazos caídos”, mínimo por un lapso de 14 días, con lo que calculan que reducirán el ensamblaje hasta en un 50%, o a la mitad, en el trimestre de enfrente, lo que a “ojo de buen cubero” les representará 1.1 millones de unidades menos, con lo que dan cuenta que con eso les bajarán las utilidades que obtuvieran en los tres primeros meses del año. ¡En esos términos la incertidumbre!

Así es como trascendiera que estará el “reversazo” que “padecerán” por lo de la epidemia, con lo que se corrobora que así también ha estado la crisis económica que ha propiciado, y no únicamente de salud, como lo exhibe que ya estén parando la productividad en esta Capital, aun cuando en parte continuará la derrama económica, al menos en lo que tiene que ver con las percepciones salariales, aunque recortadas. ¡Ouch!

“Echan porras” al “Borrego”…Quien vaya que por porras no ha parado, es el candidato a gobernador por la Alianza Va por Sonora, conformada por el PRI, PAN y PRD, Ernesto “Borrego” Gándara, luego del espaldarazo que viniera a darle el líder nacional del tricolor, Alejandro Moreno, el apodado “Alito”, al declararlo como ganador del reciente debate que acaba de llevarse a cabo en Hermosillo. ¿Cómo ven?

Porque palabras más, palabras menos, pero lo que es Moreno hizo el viaje para venir a levantarle la mano al “Borrego” Gándara, al destacar que en ese “tira-tira” en que se viera las caras con sus adversarios de los otros partidos políticos, demostró que tiene una propuesta clara y sólida para un mejor presente y futuro de Sonora, por ser un hombre probado y leal a su Estado, que siempre ha encabezadolas causas ciudadanas. ¡Qué tal!

No en balde es que “El Alito” Moreno así ensalzara el perfil de Gándara Camou, en el marco de la gira que realizara, y en la que se dio tiempo hasta para junto a él recorrer algunas calles; además de sostener reuniones con la estructura de promoción al voto;aunado a que aprovechó para tener un encuentro con los Medios de Comunicación y poner las cosas en claro, con relación a las grillas de los morenistas. ¡Así la revirada!

Lo anterior al desmentir lo que ha promovido Morena, que en sus spots quiere condicionar los programas sociales con el voto a su favor, al refutarles que no es cierto que si ganan los priístas, o de la coalición, van a desparecerlos, y que por el contrario le regresarán a la gente lo que los morenos le quitaron, como el Prospera, Seguro Popular, Seguro de Vida para jefas de familia y Estancias Infantiles, entre otros. ¡A ese punto!

Y con respecto a Gándara aseguró que aun y cuando los sondeos de opinión lo colocan arriba, la mejor encuesta será ladel 6 de junio, el día de la elección, por lo que confió en que con el apoyo de la ciudadanía obtendrá el triunfo, y para abonarle a eso es que lo acompañara a una cumbre con mujeres, así como a un mitin con colonos, en aras de fortalecer el trabajo proselitista de la coalición que encabeza. ¡Mínimo!

