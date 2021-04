Exhibe debate fallas del CEE

Exhibe debate fallas del CEE…Y el que resultó un soberano fiasco, es el debate del martes entre los seis candidatos a la gubernatura organizado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE y PC), por las reiteradas fallas que se presentaran durante la transmisión, de que ahí que esa institución electorera fuera la gran perdedora, por la incapacidad mostrada por su presidente, Guadalupe Taddei Zavala.

A ese grado estuvo el enésimo fracaso de “La Lupe” Taddei y sus achichincles, por como las irregularidades técnicas fueran lasque distinguieran a ese “duelo verbal” que dejó mucho que desear en todos los sentidos, y todo por no haber tenido “el tino” de elegir a una empresa que cumpliera con ese cometido, como es el de trasmitir con normalidad una confrontación de ideas y propuestas que pasó a segundo término. ¡De ese pelo!

En lo que es una anomalía que está de no creerse, por las constantes interrupciones que se registraran, tanto en las páginas electrónicas que se enlazaron con el sistema del IEE y PC, pero sobre todo en las televisoras, donde la imagen se quedaba “congelada”, hasta que se ponía negra; aunque lo mismito pasó con la cuenta que tienen en el YouTube, por lo que a ese extremo se suscitó esa falladera generalizada. ¡Ni más ni menos!

Aún y cuando ya no son nada nuevas esas “caídas” de Taddei Zavala y sus operadores, por como ya antes un PREP, o esquema de conteo rápido, también se les trabó, pero en esta ocasión fue “píor”, por haber sido en vivo y a todo color, o ante los ojos de propios y extraños, o de los que se tomaron la molestia para ver y escuchar a los contendientes de los diferentes partidos políticos y checar que “traen en la bola”. ¡Ouch!

Casi por nada es que de esa forma opacaran a la media docena de aspirantes “a la grande”, entre los que está el de la alianza Va por Sonora, Ernesto “Borrego” Gándara; así como Alfonso Durazo de Morena; Ricardo Bours Castelo del Movimiento Ciudadano; Rosario Robles Robles, Cuauhtémoc Galindo y Carlos Zatarain, de los partiditos “paleros” de Fuerza Por México, Redes Sociales Progresistas, y Encuentro Solidario.

Y es que producto de ese fallido escenario contratado y montado por Guadalupe, no pudieron aprovechar la oportunidad para intentar posicionarse, de ahí que no salieran de donde mismo, y es que además el formato con que se llevara a cabo esa debatida estuvo “para llorar”, por lo acartonado y tedioso, lo que no permitió la interacción de los moderadores con los debatientes, aunado a que nunca se les vio a todos a la vez. ¡Zaz!

De ahí que a final todos se quedaran en el mismo plano, salvo “El Borrego” Gándara, que dicen que es el que más “se defendiera”, al mostrarse elocuente, centrado y equilibrado en sus posicionamientos; contrario a Durazo Montaño, al que se le vio muy visceralizado y apanicado; en tanto que Bours estuvo muy fingido y desconectado; y ya lo que es Rosario sí que dio pena ajena por lo ingenua que se exhibiera. ¡Pácatelas!

En tanto que lo que es al “Temo”, o “Timo” Galindo Delgado, aseguran que senotó muy cínico y descarado, al negar los procesos por corruptelas que como ex alcalde de Nogales enfrenta; mientras que lo que es al “Bebo”, o tachado de “Bobo”, Zatarain González, lo percibieron muy “robotizado” y falso, dizque haciendo las veces de comparsa de Durazo, al pasársela defendiendo al Gobierno de la Cuarta Transformación (4T).

Más menos “así estuvo el show”, pero lo que es Taddei apenas ayer emitió un comunicado para excusar por qué desde el inicio estuvieron fallos, al presentar problemas en el audio, pérdida de la señal e imágenes repetidas, prometiendo mejorar para lo que será la segundadebatida del 18 de mayo, lo que está por verse, si por la víspera, o esa debacle se saca el día, con todo y que debieron haberles cobrado un dineral. ¡Mínimo!

¡Causan caos vial innecesario!…A como estuvieron “los recordatorios maternos” de los automovilistas desviados, el que consideran que fue un caos vial innecesario, es el que provocaran al cerrar las vialidades aledañas al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE y PC), previo a la debatitis que sostendrían los pretensos a gobernador en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora.

Ya que los elementos del Departamento de Tránsito realizaron dicho bloqueo ¡cuatro horas! antes de esa debatida,es decir, como a las 15:00 horas -tres de la tarde-, cuando empezaba a las 19:00 horas -siete de la tarde-, lo que causó el malestar de los conductores, que no por nada es que reiteradamente les recordaran “el 10 de mayo” por adelantado, y no es para menos, por ese embotellamiento de tráfico que propiciaran.

Si se toma en cuenta que con ese cierre de calles prácticamente “estrangularon el corazón” de Hermosillo, por los bulevares Luis Encinas, Rodríguez y Rosales ser los de mayor tránsito, y principalmente en las llamadas “horas pico”, pero “pos” en esta ocasión les dieron prioridad a los simpatizantes partidistas, y sobre todo a los morenistas, como nunca antes se había hecho, eso porque se reunieron en la Plaza Emiliana de Zubeldia.

Así es como convirtieron en una auténtica arena política esa zona, en la que durante horas corearon porras y consignas en favor de sus “gallos”, o abanderados polacos, mientras que los que circulaban por ese sector eran presa de la desesperación, al ser obligados a desviarse para poder llegar a sus destinos, en lo que es una pifia de quien ordenara esa cerrazón, que de seguro se trató de los del Ayuntamiento. ¡Ñácas!

Porque quiere pensarse que lo que es el Jefe de Tránsito Municipal, Jesús Alonso Durón Montaño, únicamente cumplió órdenes, tocante a ese criticado “atorón” vehicular, aunque lo que sí ya le toca a él, es la irresponsabilidad con la que de pilón actuaránsus subordinados, a los que comisionara a ese lugar, al por encima de eso todavía vérseles distraídos en sus teléfonos celulares, en vez de agilizar el tráfico. ¡Palos!

Que no hay un regreso a clases…Quienes sí que hizo bien en aclarar que el programa denominado Anticipa Educando Sonora que está semana implementaran en algunos planteles escolares, no es propiamente un regreso a clases, es el secretario de Salud, Enrique Clausen, al precisar que es un plan piloto de aplicación de protocolos contra el Covid-19 para evitar contagios entre el alumnado.¡De ese tamaño!

Eso por como entre los padres de familia surgieran opiniones encontradas, sobre el regreso a las aulas en los colegios Alerce y Liceo Thezia, por en lo general considerar como irresponsable el que se estén exponiendo al estudiantadocontra ese virus, de ahí que Clausen Iberri señalara que solamente se trata de un proceso de prueba, pero con el acompañamiento de especialistas de esa área para checar el dato. ¡Esa es la idea!

Al manejarse que la intención es la de estudiar en la práctica cuales serían los procedimientos a seguir, para una vez que se reanuden las actividades en las escuelas, que a como están los tiempos, no se cree ya que vaya a ser en el presente ciclo que ya está por terminar, de ahí que todo haga indicar que se están preparando para agosto, o septiembre, si se analiza que todavía falta el que vacunen a los profesores. ¡De ese vuelo!

En lo que por cierto es un proceso de vacunación que todavía está sin concluirse en cada una de las fases con las que ha han iniciado, porque aún y cuando todavía no han terminado con los trabajadores de la salud, ni los adultos mayores, pero resulta que ya en la próxima primera quincena de mayo comenzarán con las personas de 50 a 59 años de edad, como lo confirmara el delegado de Bienestar, Jorge Taddei Bringas. ¿Cómo ven?

Tan es así que ya iniciaron con lo que es el registro en el sitio de Internet mivacuna.salud.gob.mx, para que se inscriban los que estén en el rango de esa edad y quieran inmunizarse, para en la fecha antes señalada comiencen a ser llamados para pincharles el brazo, y que en el Estado son unos 318 mil 558, y en el País poco más de 9 millones, pero en contraste a la mayoría de los “doños” aún no les han puesto la segunda dosis.

Obtiene una palomita la Unison…Los que acaban de apuntarse otra “palomita” son los de la Unison, luego de que trascendiera que 104 estudiantes serán reconocidos con el Premio al Desempeño de Excelencia en Exámenes Generales para el Egreso de Licenciatura (EGEL) que otorga el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (Ceneval), a los mejores resultados en el examen de titulación. ¡Qué tal!

Toda vez que no deja de ser un reconocimiento para la calidad académica de la Universidad de Sonora (Unison), de la que es rector Enrique Velázquez Contreras, por esa buena nueva que confirmara la Dirección de Servicios Estudiantiles de esa institución de educación superior, y es que con eso se demuestra el nivel de excelencia de la preparación que reciben, como para estar destacando en ese sentido. ¿Qué no?

Y para quien dude de lo anterior, es que delcampus Hermosillo distinguieron a 92 alumnos, de los cuales 39 corresponden a Enfermería; 23 al programa de Odontología; 18 a la Licenciatura en Químico Biólogo Clínico; 4 de Ingeniería Química y uno de Trabajo Social, Médico Veterinario Zootecnista, Medicina, Ciencias de la Comunicación, Mecatrónica, Ingeniería en Alimentos, Derecho y de Ciencias Computacionales. ¡Órale!

Por el estilo también se reconoció a 5 universitarios de Enfermería y 2 de Químico Clínico del campus Cajeme; 4 de la Licenciatura en Químico Biólogo Clínico de Navojoa; y uno de Psicología del campus Nogales, de la Unidad Regional Norte, por lo que así están esos nuevos aciertos académicos, que corroboran porque la Máxima Casa de Estudios estácatalogada como la mejor “Uni” pública del Noroeste de México.

