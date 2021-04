Vuelve a “dar luz” la “Gober”

Que meten grilla entre policías

Se la cobra a lo chino alcaldesa

Dicen no habrá tandeos de agua

Vuelve a “dar luz” la “Gober”…Y el que finalmente ya es oficial, es el subsidio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para Sonora, luego de las gestiones de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, así que a partir de mayo los sonorenses ya podrán encender los aires acondicionadossin el riesgo de quedarse de$capitalizado$ por el pago de los recibos de “la luz”. ¡De ese pelo!

De ahí que una vez más valieran la pena los meses de gestión ante la Federación por parte de la “Gober”, por ese “papelito habla” que lograra en beneficio de los usuarios de los 72 municipios del Estado, que ya podrán dormir tranquilos y refrigerados, porque con esa subsidiada conseguida ya no tendrán que liquidar lo real por el consumo deenergía eléctrica, que en la temporada del ardiente verano “se va por las nube$”. ¡Glúp!

Así está la buena noticia que diera a conocer Claudia empezando semana, al ser un alivio para los bol$illo$ de la gente, al ventilar que el pasado “San Lunes” firmó el respectivo convenio para formalizar el apoyo tarifario que se recibirá en el 2021, correspondiente al servicio doméstico de las tarifas 1A, 1B, 1C, 1D y 1E para equipararla a la tarifa 1 F, equivalente a la DAC, o la Doméstico de Alto Consumo. ¡Ni más ni menos!

Al ser una conveniada que abarcará el periodocomprendido entre el 1 de mayo y 31 de octubre del 2021, aplicando tal compensación de “corriente” en las facturaciones en las que habrá un suministro eléctrico del 16 de mayo del 2021, al16 de noviembre del mismo año, que es el lapso en que se registran las más altas temperaturasque terminan “derritiendo” la economía familiar de las mayorías. ¡A ese grado¡

Ante lo que se vale resaltar que una vez más Pavlovich Arellano no defraudó a los ciudadanos, que todos los años esperan ese electrizante respaldo, para el que ya sólo era cuestión de tiempo, después de la presión que les metiera a los titulares de Hacienda y la CFE, Arturo Herrera, y Manuel Bartlett, a los que les enviará sendos oficios para recordarles la urgencia de aprobar la tarifa especial por estarse en vísperas del calorón.

Ciertamente que Herrera y Barlett no tenían ni pa´ donde hacerse, después de que la Mandataria previamente le hiciera esa petición al propio “Prejidente”, Manuel López Obrador, en su pasada visita a la Entidad, donde públicamente se comprometió a “palomear” ese recurso en pro de la ciudadanía de por estos lares, para solamente así poder soportar los infernales calores de más de 50 grados centígrados. ¡De ese tamaño!

Razón por la cual es que la Ejecutiva Estatal ahorita todavía debe de andar diciendo ¡misión cumplida!, por ser una burocrática solicitud que se hace cada doce meses, pero sin que esté asegurada su aprobación, en lo que no deja de ser una incongruencia del Gobierno Federal, si se toma en cuenta que es algo que ya deberíaninstitucionalizar por el bienestar de la población, por en la región siempre hacer calor. ¿Qué no?

Lo que explica por qué ya prácticamente al final de su sexenio esté saliendo muy bien calificada por “Juan Pueblo”, como lo refleja la más reciente encuesta publicada por la empresa México Elige, en la que aparece con un 60.1% de aceptación, incluso por encima del mismo López Obrador, en lo que es algo que no se había visto antes, es decir, en gobernantes que ya casi están diciendo adiós. ¡Así el posicionamiento!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que meten grilla entre policías…Vaya que una vez más se está confirmando que de ver dan ganas, y para quien dude de lo anterior ahí está la grilla manifestación que ahora hicieran las esposas de policías que integran la supuesta Federación Policial Sonora, quienes protestaron en la explanada del Congreso del Estado para exigir que les avalen una iniciativa de Ley que propone que la jubilación sea a los 25 años de servicio.

Y es que a esa rebelión que iniciaran en las escalinatas del Museo de la Unison, se lesunieron las viudas de oficiales caídos en el cumplimiento de su deber, quienes por su parte demandan el pago de indemnizaciones que les corresponden, ante lo que intuyen quienes son las que podríanestarlas asesorando, para que por el estilo estén “levantándose en armas”, con una exigencia que consideran por demás extrema. ¡Pácatelas!

Por lo que ahora ya nomás falta y que ese grupito conformado por unas treinta personas, entre mujeres con sus hijos y agentes de diferentes municipalidades, también se pongan en un plantón permanente como el que hicieran las viuditas antes mencionadas el pasado 23 de marzo, en las avenidas Rosales y Pino Suárez, a altura del bulevar Hidalgo, en pleno corazón de Hermosillo, y con el que ya están amenazando de nuevo. ¡Palos!

Porque si bien ya habían levantado la voz anteriormente, para entre otras cosas requerirle a los diputados la reforma del Artículo 68 de la Ley del Isssteson, ya que quienes se rigen por la anterior se jubilan a los 30 años; en tanto que con la nueva ahora es a los 35, motivo por el cual es que están protestando porque a los polizontes se les reduzca a los 25, dizque porque están sometidos a mucho estrés por el riesgo que enfrentan.

En esos términos está esa pedidera que no es cualquiera, por tener muchas implicaciones, pero sobre todo la presupuestaria, como para que la hagan con pancarta en mano y queriendo imponerla, según esto por la naturaleza del trabajo de los guardianes del orden, aún y cuando igual hay otras profesiones que también tienen sus bemoles, de ahí el porqué de las expectativas que hay, para ver que curso toman esos movimientos.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Se la cobra a lo chino alcaldesa…Dan cuenta que la que ya se la está “cobrando a lo chino y cochino”,el no haber quedado como candidata a la alcaldía, en la que pretendía reelegirse, es la cuestionada “Presimun” de Guaymas, Sara Valle Dessens, al trascender que está corriendo a los funcionarios que están apoyando a los candidatos de Morena que buscan el voto, con miras a la elección del venidero 6 de junio.

De esa forma hacen saber que Sara “está respirando por la herida” política, como se lo echara en cara el ahora ex director de Desarrollo Rural, Trinidad Arvizu Iturríoz, al que despidiera el lunes anterior por ser de extracción morenista y promocionar a los contendientes de ese instituto político, de ahí que no por nada es que la tachara de inmadura y de actuar “con el estómago”, al tener esa clase de viscerales reacciones. ¡Zaz!

O séase que como Valle Dessens no quedó, es por lo que “la está pagando” con los morenos que trabajan en su administración, que de por sí son pocos, o unos diez, eso si los sorprenden haciendo proselitismo por los aspirantes guindas, por encima de que le han revirado que cualquier empleado del Ayuntamiento tiene derecho a apoyar al candidato que desee, pero siempre y cuando cumpla con sus horarios de trabajo.

Para mayores señas de esa venganza polaca que afirman ha emprendido la munícipe que soñaba despierta con la reelección, exponen el caso de un trabajador de la dirección de Obras Públicas,con más de 20 años de antigüedad, pero al que se supo que de la noche a la mañana lo dieron de baja por traer una calcomanía de Alfonso Durazo Montaño “pegada” en el vidrio de su carro, por lo que así está la tirria que trae. ¡Ouch!

Con lo que suponen que la saliente “Presi” petista y ex integrante de la alianza Juntos Haremos Historia, conformada por el mismo PT, Morena y el PES, ya “está quemando sus naves” políticas, al darle las contras a quienes antes la apoyaron para que llegara a ese cargo en el que ha sido un rotundo fracaso y que es por lo que no le permitieran que ni siquiera intentara repetir, por el repudio ciudadano que iba a recibir. ¡Ñácas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dicen no habrá tandeos de agua…Con todo y que ya haya quienes digan que podría haber posibles tandeos acuáticos por lo de la prolongada sequía, que ya está catalogada como la “píor” de los últimos 50años, pero aún así lo que es el coordinador de Operaciones de Agua de Hermosillo (Aguah), Herman Valenzuela Salas, desde ya asegura que el abasto para el próximo verano estará garantizado. ¿Será?

Eso al Herman manejar que en esta Ciudad del Sol están en funcionamiento alrededor de 66 pozos, a la par de que ya rehabilitan 11 más para que no falte exista escasez en la zona urbana y rural a partir de mayo, que es cuando el termómetro comienza a subir a más de 40 grados centígrados, lo que provoca un aumento en la demanda de ese vital líquido que está por demás escaso. Así el dato.

Para el caso es que el funcionario operativo de Aguah adelantara que buscan una producción de unos 4 mil 850 litros por segundo, para ofrecer un buen servicio en esa época calurosa, como lo hicieran el año pasado, cuando no tuvieran quejas de los usuarios, aunque en esta ocasión tendrán en contra el que no ha llovido como nunca antes había sucedido, y que es del porqué de los asegunes que ya hay al respecto. ¡Órale!

Ya que podrá haber la mejor voluntad de Valenzuela, pero no puede negarse que ya se han suscitado problemas de baja presión en algunos sectores de la “Capirucha”, pero aún así se quiere creer que ya tienen muy bien medido el seco escenario, para que no vuelvan los tiempos pasados, cuando hasta bloqueaban calles porque les tandeaban” el agua, sobre todo en los tiempos de la criticada ex alcaldesa, Lola del Río. ¡Qué tal!

Si se analiza que lo que de entrada ya está mandando una mala señal, es que saliera a flote que ya se está secando El Humedal de La Sauceda, al hoy en día estar al 55% de su capacidad, o sea, a la mitad, en lo que algo que no ocurría desde hace tres años, lo que es un presagio de que se podría quedar sin agüita, al igual que la Presa, lo que se debe a que están bombeando ese acuífero, pero no se está recargando nuevamente.

Correo electrónico: [email protected]