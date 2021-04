“Sin ton ni son” la vacunación

“Sin ton ni son” la vacunación…Y lo que no deja de ser una incongruencia, es que mientras que siguen las protestas porque no han terminado de vacunar a la totalidad del personal de Salud contra el Covid-19, es que ya anunciaran lo que será la inmunización de los trabajadores de la educación, que ahí que en Sonora vacunarían al profesorado entre el 5 y 11 de mayo, para iniciar las clases presenciales 15 días después.

Pues de acuerdo a lo adelantado por el tan traído y llevado subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, el Estado quedaría contemplado en el tercer bloque de Entidades en las que le aplicarían ese inmunizante a los “Profes”, entre las que están Guanajuato, Colima, Morelos, Michoacán, San Luis Potosí, Durango y Guerrero, con la intención de que ya regresen a las aulas, incluso en semáforo color amarillo.

Así está esa cuestionada campaña nacional de vacunación, que sin ton ni son han venido llevando a cabo, por ser hora de que aún no completan ese cuadro de protección con nadie, por igual a los adultos mayores haberlos dejado a medias, al todavía faltarles la segunda dosis; y ni se diga a los que laboran en los hospitales, de ahí que los que no están en la primera línea han tenido que manifestarse para que los vacunen. De ese pelo.

Ya que a pesar de que aún no cierran ese círculo en ningún lado, en lo referente a esas inmunizadas, resulta que ahora ya también están programando a los profesores, cuando lo más lógico es que concluyan con los que empezaron, como son la plantilla laboral de los hospitales y los ancianos, antes que pensar en los mentores, si analiza que el ciclo escolar ya está por concluir, de ahí que ya no sea tan urgente el retorno a las escuelas.

Y es que en lo que finalizan con las vacunadas que ya llevan adelantadas, mejor deberían abocarse a ir preparando los centros escolares para lo que sería el siguiente curso de enseñanza que arranca el próximo agosto, en todo lo relacionado con las medidas preventivas, a fin de evitar contagios, y ya estar listos, sin embargo contrario a eso ya quieren que vuelvan los maestros el mes entrante, lo que suena a un disparate.

Pero por si eso fuera poco, solos siguen complicándose, luego de que a la par ventilaran, que en junio comenzarán a pincharle el brazo a las personas de 50 a 59 años, y de ahí a las de 40 a 49 primaveras, y puras de esas, por lo que así está el reto, o los remiendos que tendrá por delante el coordinador de esa cruzada por estos lares, como es el también delgado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Jesús Zitle García.

Y para quien dude de lo anterior, ahí tienen que lo que es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, en la presente semana, en lo que fuera la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), propuso priorizar la segunda dosis de esas vacunadas en adultos mayores de 60 años de edad; así como de todo el personal de salud público y privado; además de confirmar que en mayor iniciarán con el sector educativo.

Es por lo que expresara: “Es muy importante que lleguen las segundas dosis para adultos mayores, en la gran mayoría de nuestros municipios pequeños que fueron los primeros que empezaron acá en Sonora, la segunda dosis no ha llegado y ya ha transcurrido bastante tiempo, porque si ya se dio la primera no queremos que se eche a perder”, como lo que dio a entender que entonces la segunda ya no sería tan eficaz”. De ese vuelo.

Ponen ejemplo a “animaleros”…El que les está poniendo la muestra a las diferentes organizaciones defensoras de los animales, es el diputado del Grupo Parlamento del Partido Encuentro Social (PES) en el Congreso del Estado, José Salvador Urzúa Solís, al presentar una iniciativa con proyecto de decreto, con la intención de tipificar como delito las peleas de perros en Sonora y puedan sancionarse. ¡Vóitelas!

A raíz de que la atinada propuesta promovida por Urzúa Solís para adicionar diversas disposiciones al Código Penal del Estado, contemplaría una pena de 6 meses a 5 años de prisión; y hasta $179 mil pesos de multa a quienes organicen pleitos, críen o entrenen canes con el propósito de que participen en exhibiciones, espectáculos o enfrentamientos, entre dos o más de esos sabuesos para fines recreativos. ¡Pácatelas!

Si se toma en cuenta que hasta ahora la Ley de Protección a los Animales para el Estado se ha quedado corta en ese sentido, porque si bien regulan lo que es esa prohibición de duelos perrunos y también entre gatos, ya sean públicas o privadas, sin embargo las sancionadas que especifica son de tipo administrativo, y además a cargo de los centros de atención canina y felina, así como de las secretarías de los municipios. ¡Zaz!

Luego entonces ante esa legislación muy light, o muy mínima que hicieran en su momento, es por lo que José Salvador está queriéndole hacer honor a su segundo nombre, a la hora de pretender salvar a esas especies de esas premeditadas enfrentadas que a veces son a muerte, por ser algo que si se analiza fríamente, igualmente caen en el terreno del maltrato animal, y es por lo que de esa forma está abogando por ellos.A ese grado.

Más menos así está esa loable pretensión del legislador del PES, que a la par incluye castigos para quienes posean, compren o vendan chuchos para los fines antes mencionados; razón por la cual es que esa proposición en pro de los caninos ya fuera turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su análisis, por lo que ahora se espera que cuente con el aval de la mayoría para que sea aprobada. ¡Qué tal!

Concientizan sobre el autismo…Con las que vaya que siguen sentando un precedente, es con las actividades que realizan anualmente en Hermosillo, conmotivo del Día Internacional del Autismo, y que a causa de la pandemia de coronavirus ahora han sido caravanas de autos las que han llevado a cabo, cuando antes eran caminatas las que organizaban para concientizar a la sociedad sobre esa condición de salud. ¡Órale!

Ya que en la edición 2021 de ese evento que celebraran el pasado 11 de abril, participaron más de 200 vehículos que partieron del Soriana Bachoco, hasta concluir en el Centro de Gobierno, en lo que fuera un movimiento simultáneo que también tuviera lugar en otras 17 entidades del País, como lo ventilara el presidente de la organización Autismo Sonora A.C., Servando Flores, que fuera de las promotoras. ¡Mínimo!

Eso porque según lo expresado por Flores Castelo, la intención de ese acto es el de visibilizar la situación y necesidades que tiene ese sector de la población, al estimarse que existe un diagnóstico que maneja que “bajita la mano” en el Estado hay unas 10 mil personas con ese padecimiento, mientras que en la República Mexicana se calcula que existen alrededor 200 mil casos, de ahí la demanda de una atención. ¡Así el dato!

No en balde es que Servando recalcara, que la igualdad y equidad de la inclusión ya debería ser una realidad no solamente de palabra, sino verdaderamente expresada en los programas de educación y salud, pero principalmente en lo relacionado con garantizarles el que tengan acceso a una atención médica que incluya las medicinas y los exámenes que conlleva el que puedan tener una calidad de vida digna. ¡Cuando menos!

Toda vez que lo que se leía en una manta colocada en uno de los carros de la caravana lo decía todo: “Si vieras lo que yo veo, oyeras lo que yo oigo, sintieras lo que yo siento, entonces podrías entender porque hago lo que hago…¡Por favor no me juzgues, tengo autismo!

“$e dispara” precio de tortillas…Tal como era de esperarse, de que a raíz de que ya subió el precio de la gasolina y el gas, también se disparó el del kilogramo “de las gordas”, como también se les conoce a las tortillas de maíz, al aflorar que como consecuencia del aumento de esos esos insumos, es que en Hermosillo “el kilito” ya se está vendiendo hasta en $26 pesos en algunos establecimientos. ¿Cómo ven?

Derivado de que sí bien la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) maneja que ese producto, que es básico en la mesa de los hogares mexicanos, tiene un costo promedio de $19.89 pesos, lo cierto es que ante esa escalada de incrementos, hoy en día ya lo ofrecen a como se deje el cliente, con la justificación de que ahora les cuesta más el elaborarlas, de ahí por qué ya estén “por las nube$”. A ese extremo.

En lo que advierten que sólo es una probadita, en lo que se refiere a esa aumentada que ha experimentado ese alimento, al precisarse que aún así está por debajo del promedio de lo que debería valer, por dé a cómo se han disparado los ingredientes que utilizan para su producción, de ahí que el pronóstico sea que todavía pueda continuar al alza, con lo que ya se volvería inalcanzable para el bolsillo de las mayorías por eso de la carestía.

Sin embargo y por encima de esos malos augurios alcistas que hay, al vaticinarse que en las próximas semanas podrían aumentar más esas “amasadas”, el que a la clásica nomás no ha dado la cara, es el fantasmal delegado de la Profeco, Fausto Vázquez Castelló, cuando menos para que les informara a los ciudadanos qué esperar, o qué es lo que están haciendo al respecto, para que los tortilleros no abusen a río revuelto. ¡Ñácas!

De tal forma que a la clientela no les quedará “díotra”, más que el recurrir a comprarlas a los supermercados, por ser donde las ofrecen más baratas, derivado de que las usan como “gancho” para que los consumidores acudan y ya estando ahí consuman otras cosas, aunque que hay quienes no podrán hacer uso de usa opción, por en algunos casos salirles más caro lo que tendrían que pagar de ida y vuelta en pasajes de camión. ¡Ups!

