¡Hay más balazos que abrazos!

Fracasan los mandos militares

Solapa Policía a “limpiavidrios”

Echan mano de todo los morenos

¡Hay más balazos que abrazos!…Y se sigue demostrando, que lo que nomás no ha dado resultado, es que el Gobierno federal de la llamada 4T quiera frenar la violencia con besos y abrazos, y para prueba está que México se acaba de confirmar como el País más violento del mundo, incluso por encima de los que están en guerra, de acuerdo al reporte 2020, en cuanto a la incidencia de homicidios dolosos.¡De ese pelo!

En esos términos está la nueva exhibida que le “pegaran” a la administración morenista presidida por el “Prejidente”, Manuel López Obrador, a partir de las estadísticas ventiladas por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C., y que engloban a las 50 ciudades más violentas del planeta, y es que 18 de ellas están en territorio mexicano, y la mayoría en Latinoamérica. ¡Pácatelas!

Ya que en ese ranking violento de las primeras diez aparecen Celaya, Tijuana, Ciudad Juárez, ¡¡Obregón!!, Irapuato y Ensenada en los primeros seis lugares; y Uruapan en el octavo lugar; exceptuando únicamente a San Luis, EU, en el lugar siete; Feira de Santana, en Brasil, en el noveno puesto; y Cape Town, en Sudáfrica, en el décimo; en lo que es un reflejo del cómo han fracasado en materia de seguridad. De ese vuelo.

Aunque el caso de Cajeme merece comentario aparte, y no solamente por ser de Sonora, sino por haber ocupado el cuarto lugar en ese listado, con poblaciones superiores a los 300 mil habitantes, al registrar una tasa de incidencia de 101.13 asesinatos por cada 100 mil habitantes, y que no descartan y que para la próxima también incluyan a Caborca, por en ese municipio estar por el estilo las mataderas. ¡Tómala!

Así que son unos fatídicos saldos con los que la Nación mexicana terminó por colocarse como el epicentro mundial de la violencia, sobre todo por las muertes relacionados con el crimen organizado, con todo y que es la séptima ocasión en 13 años que una localidad mexicana es la que resulta con mayor tasa de asesinados, y sin que se vea para cuando vayan a pararlos, por seguirse contando a diario, y cada vez más. ¡Ñácas!

Al ser números que para nada son volados, sino basados en los que ha publicado el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), así que ni para donde se hagan, con relación a esas matazones que han tenido lugar por estos lares, al grado de que en el último tiempo ya también están “tocando” a las “fuerzas del orden”, con emboscadas y enfrentamientos, por lo que así han subido de nivel esa inseguridad. ¡Palos!

Aunque para quienes no lo crean, está el nuevo dato ayer revelado por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y que involucra a la región obregonense, al señalar que las latitudes cajemenses encabezan el incremento de ese tipo de crímenes, entre las 15 municipalidades consideradas como más inseguras, en lo que es el primer trimestre del 2021, con respecto al años pasado.

Eso al pasar de 92 a 133 homicidios en ese lapso, con una diferencia al alza de 41, equivalente al 44.5%, de ahí que esté entre los cinco más violentos, junto con León, Acapulco, Guadalajara y Chihuahua, en ese orden de crecimiento, y sin que hasta ahora la Federación haya podido ponerle freno a los diferentes grupos delincuenciales, que han tomado a esas urbes como campos de batalla, en algo que ha ido,y va pa´ largo.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fracasan los mandos militares…Para quien dude que la estrategia federal contra la inseguridad ha resultado un fiasco, ahí tienen lo apuntillado por el representante del Observatorio Sonora por la Seguridad, Manuel Emilio Hoyos Díaz, de que en los municipios con mandos militares en la dirección de “Seguridad” ha repuntado la violencia, a un año y media de que “a chaleco” los impusieran en esos cargos. ¡Vóitelas!

O séase que al final a resultado “píor” el remedio que la enfermedad con esa fallida táctica, u ocurrencia que pusieran en práctica, y para evidencia está que en los primeros doce meses se presentó un aumento de los hechos violentos, sobre todo de los de alto impacto, o de esos que espantan a los ciudadanos, al Hoyos Díaz manejar que de un año a otro el Estado pasó de tener 900 “matados”, a mil 210. De ese tamaño.

Y para que quedara más claro ese fracaso, es que Manuel Emilio precisara que hicieron un comparativo de agosto del 2018, a noviembre de 2019; contrastándolo con agosto de 2019, hasta noviembre de 2020, en el que detectaron una variación hacia arriba del 34.44% en Hermosillo, Guaymas, Empalme y Cajeme, que es donde colocaron como jefes de jefes a integrantes de la milicia, pero sin lograr los resultados esperados.

Casi por nada es que donde más se han disparado las muertes es en el puerto guaymense, al subir de 106 a 220; mientras que su vecina empálmense pasó de 75 a 113; y lo que es la zona cajemense continúa “cociéndose aparte”, al brincar de 409 a 450, lo que habla del porque la Entidad en el 2020 quedara en el sexto lugar en ese apartado violento, y con sobrada razón, por esos números no mentir. ¿Qué no?

No en balde es que en la nueva alerta de viaje que ayer emitiera el Departamento de Estado gabacho para sus ciudadanos y empleados de gobierno, es que incluyera a Sonora entre los Estados a los que no recomienda viajar, tanto por los altos contagios de coronavirus, pero más que nada por los delitos relacionados con las mafias delincuenciales, así como a la alta incidencia de secuestros y puras de esas. Ni más ni menos.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Solapa Policía a “limpiavidrios”…Ahora sí que derivado de las quejas que han abundado, el que todo hace indicar que ni a los por algo mal afamados “limpiavidrios” que invaden los cruceros ha controlado, es el Comisario General de la Policía Municipal de Hermosillo, Gilberto Landeros Briseño, y es que ya se está dando el caso de que están agrediendo a los automovilistas, si no le dan dinero a cambio. ¿Cómo ven?

En lo que es algo que ya está pasando en la mayoría de las esquinas de los principales bulevares, pero sobre todo en los que están en la periferia, como el Juan Bautista de Escalante y Solidaridad; así como el Quiroga y otros que están por esas latitudes, porque al no estar tan céntricos, pueden huir cuando “se le ponen al tú por tú” a quienes no los recompensan con una moneda por esa limpieza que hacen “por sus pistolas”. ¡Zaz!

Porque se está llegando al extremo de que ya no están haciendo esa labor por la propina que les quieran aportar los conductores, sino que ahora exigen que “le$ tiren con algo”, y es por lo que ya están incomodando a los que transitan por esas vialidades, de ahí que la ciudadanía ya esté preguntando que si no hay alguna autoridad que ponga orden, y que es algo que se supone le corresponde a Landeros y sus agentes. ¡Mínimo!

Pues sucede que aunque les digan que no a esos limpiadores, que en su mayoría son jóvenes con aspecto de vándalos, aún así les tiran “el chorro” del agua a los autos, pero cuando encima de eso no reciben nada, porque puede ocurrir que la gente no traiga “feria”, o simplemente no quieren darles, todavía terminan enojándose y “echándoles chines y jotas”, cuando es algo que están haciendo por su cuenta. De ese tamaño.

Es por lo que dicen que ya urge que don Gilberto ponga en movimiento a sus polizontes al respecto, antes que vaya a suscitarse un enfrentamiento por ese motivo, como sería implementando un operativo para retirarlos, aunado que dizque deben de contar con un permiso de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento para hacer esa limpia en los carros, después que con lo de la epidemia del Covid-19 se ha recrudecido ese problema.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Echan mano de todo los morenos…Vaya que cosas y casos ya se están viendo de cara a la elección electoral del venidero 6 de junio, al ahora aflorar que hasta la viuda del fallecido ex vocero de las autodefensas, José Manuel Mireles Valverde, Estephania de Mireles, anda de candidata a una diputación local en Michoacán, y para lo cual está usando el apellido del también polémico médico para hacer proselitismo.

Ante lo que se saca por conclusión, que los que son del partido de Morena se están valiendo de todo, con tal conseguir el voto popular, o de esas mayorías que no lo razonan, por suponerse que Estephania no tiene más méritos para contender por ese “hue$o”, que el escándalo que provocara por haberse casado con el tachado de misógino de Mireles, ya que le llevaba 39 años de diferencia, al ella tener 21 años de edad y él 60. ¡Ouch!

Pero aún así lo que es la a todas luces “verde” jovencita, ahora anda haciendo compaña caracterizando al muerto, quien también cobraba subdelegado del Issste, y que muriera de Covid en noviembre pasado, eso a la hora de visitar las distintas comunidades que conforman su distrito, no obstante y que su finado y controvertido “mariachi” tenía una famita que no está como para presumir, y menos para pedir el sufragio.

Con lo que se evidencia que a ese grado está la improvisación en la que cayeran los morenos, al sacarse de la manga esos perfiles impresentables, aunque eso más puede esperarse, después de que en Guerrero lanzaran como “candidote” a gobernador a un acusado de violador, como es el repudiado caso de Félix Salgado Macedonio, al que siguen defendiendo a capa y espada, después de ser desconocido por el INE. ¡Glúp!

No obstante y que por el lado del PRI y PAN tampoco “hacen malos quesos” al respecto, luego de que aflorara que por su lado postularon a ¡Andrés Granier! como su gallo a la alcaldía de Villahermosa, que para mayores pelos y señas es el mismo que estuvo preso seis años por supuesta corrupción y demás, lo que está para no creerse, de ahí por qué hasta la canción dice que Tabasco es un edén, y no es para menos.

Correo electrónico: [email protected]