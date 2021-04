Eleva mira crimen organizado

Exhiben “Profes” a Federación

Le hace al “Tío Lolo” Director

Suena sonorense pa´ Conapesca

¡Eleva mira crimen organizado!…Y al igual que en las Entidades más violentas de México, como son Guerrero, Michoacán y Guanajuato, entre otras, aquí también ya empezaron a perpetrar emboscadas los del crimen organizado contra las fuerzas militares, y para prueba está que en Caborca sorprendieran a un pelotón de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con un saldo de nueve muertos. ¡De ese pelo!

Pues resulta y resalta que cuando los de la milicia patrullaban por las faldas de la montaña conocida como “Cerro Cañedo”, de la parte más alta un grupo de gatilleros vestidos con ropa paramilitar comenzó a dispararles con armas de diferentes calibres, aunado a que se habla que del monte salieron más de 60 de ellos armados, quienes abrieron fuego contra las autoridades federales, y luego las Estatales y Municipales. ¡Zaz!

Así que para cuando se disipó el olor a pólvora en esa zona, quedaron siete sicarios muertos, así como dos soldados y otros heridos, en lo que es una acción de los grupos armados que pululan por esas latitudes caborquense, que se extendió hasta la región del rancho “La Calera”, donde trascendió que agredieron a trabajadores de un campo; además de que despojaron de varios carros a vecinos de esa área. ¡Vóitelas!

A ese grado es que esas mafias delincuenciales están elevando la mira, por ya no sólo estarse matándose entre ellos para tratar de controlar esas plazas, sino que además ya están atentando contras las diferentes instancias del orden, y para evidencia está que apenas la mañana del pasado sábado, en el “caliente” sector del valle de Guaymas-Empalme, igualmente se enfrentaron contra la Guardia Nacional. ¡Tómala!

En lo que fuera una tracatera en la que también hubiera dos muertos, así como cuatro elementos de la Guardia lesionados, que en primera instancia atendieran en el Hospital Naval guaymense, pero que ante la gravedad de dos de ellos tuvieron que ser trasladados a Hermosillo, por lo que a ese extremo ya están midiendo fuerzas con los “sardos” y todo lo que se le parezca, en aras de que les dejen libres esos territorios. Esa es “la tirada”.

Y tan cada vez es más notoria y peligrosa la presencia de esas bandas criminales, que después del citado choque armado ocurrido el domingo en la también llamada Perla del Desierto, a través de redes sociales seles advirtió a los ciudadanos que evitaran acercarse a las zonas de conflicto,derivado de que habían desplegado un operativo para neutralizar a esos comandos, y no fueran a quedar entre el fuego cruzado. ¿Cómo ven?

O séase que a ese punto ya se están revelando esos hampones, como para así estén desafiando a la Federación, que es a la que le toca combatir ese problemón que tienen que ver con la inseguridad, y para seña está el que se la están jugando casi en igualdad de condiciones, sino es que en mejores, como lo exhibe el que en esta ocasión localizaron uniformes con camuflaje y armas de grueso calibre, entre otros implementos. ¡Ups!

Y para quien dude de lo anterior, es que afloró que los de la Policía Municipal de Obregón ya sacaron la “bandera blanca”, ante el recrudecimiento de esa violencia, de ahí que unos 450 agentes ya demandaran que el Gobierno Federal se haga cargo de la seguridad pública en Cajeme, al públicamente reconocer que ya han sido rebasados, por lo que así está el fracaso del alcalde morenista, Sergio Pablo Mariscal Alvarado. ¡Palos!

Ciertamente que no es para menos que esos gendarmes ya estén “tirando la toalla”, como lo refleja el que ayer el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal diera a conocer que el municipio cajemense se encuentra entre las 10 ciudades más violentas del mundo, al igual que Celaya, Tijuana, Ciudad Juárez, Ensenada y Uruapan, Michoacán, de ahí por quélegalmente también quieran ampararse. ¡Ñácas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Exhiben “Profes” a Federación…Ahora sí que para quien dude que el mal ejemplo cunde, ahí tienen que ayer un grupito de profesores, según esto procedentes de diferentes puntos del Estado, a media mañana provocaron un caos vehicular al bloquear el céntrico y transitado bulevar Rodríguez, casi con el cruce del Luis Encinas y la calle Rosales, amenazando con ahí “hacerse piedra”, si no les daban una respuesta positiva.

Por lo que todo pintaba para que les diera por emular, o copiar, una protesta similar que hicieran las viudas de policías caídos en el cumplimiento de su deber, para que les pagaran las indemnizaciones pendientes, de ahí que durante varios días cerraran calles, aunque en su caso lo que demandan es la asignación de plazas magisteriales, y que es por lo que por enésima ocasión se manifestaran haciendo vallas humanas. ¡Pácatelas!

De ahí que ante esa rebelión de los integrantes del autollamado Movimiento Magisterial Interino por una Estabilidad Laboral, quienes de entrada amagaran con que no se moverán de esas vialidades hasta que les solucionen sus demandas, a quien le tocará hacer la tarea de negociación al respecto, es delegado de Bienestar, y también bautizado como superdelegado, cual es el caso de Jorge Taddei Bringas. De ese vuelo.

Si se analiza que es un eternizado conflicto que le corresponde atender y resolver al ámbito federal, por medio de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de la que es titular la fantasmal Delfina Gómez, pero si se parte de que ni siquiera tienen un representante por estos lares, eso deja entrever porque se les han complicado esos líos, y es que ahora toda esa clase de decisiones “se toman” a nivel central, y de pilón a “control remoto”.

Eso explica porque Taddei Bringas no ha pasado de la mera buena voluntad, pero sin arreglar nada, por sólo cumplir una función de “pararrayos”, pero sin mayores facultades, es por lo que habrá que ver qué sesgo toman esos acontecimientos, a raíz de ese nuevo levantamiento de los maestros, en caso de que cumplan su palabra de llegar a amacharse en esas rúas, y es que con eso estarían “haciendo pagar a justos por pecadores”.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Le hace al “Tío Lolo” Director…Quien dan cuenta que desde su llegada a la dirección de Servicios Públicos Municipales de Hermosillo,nomás se ha dedicado a hacerle al “Tío Lolo”, es Gino Saracco Morales, eso a partir de que manejan que únicamente se ha dedicado a reciclar los programas que ya había, pero sin aportarles nada bueno, y lo que es “píor”, todavía haciéndolos a medias. Ni más ni menos.

Y para muestra ponen un botón, como es el que retomará lo que es la campaña para retirar los vehículos chatarra de la vía pública, porque aún y cuando Saracco Morales y sus malas compañías lo anunciaran con bombo y platillo, en la práctica “han resultado más las echadas que las ponedoras”, como dice el dicho, por a la fecha nomás haber “levantado” 22, lo que pone de manifiesto que así de cortos se han quedado. ¡Ouch!

Ante lo que consideran que sólo se ha tratado de una estrategia mediática para hacer como que hacen, como lo denota el que podrán girar infinidad de notificaciones a los propietarios de esos autos en desuso, que incluso están en las banquetas, pero si no se los llevan al “Corralón”, para el caso da lo mismo, o como si no hicieran nada, por no estarse atacado de a “devis” esa problemática, sino sólo simulando. De ese tamaño.

Eso lleva a explicar porque dicen que Gino y sus inspectores han ignorado muchos de los reportes que les han hecho en diferentes sectores de esta Capital, en los que están invadidos de esos autos en calidad de abandonados, principalmente los que tienen que ver con los talleres, que toman las calles como sus estacionamientos, y una muestra de ello es uno ubicado en la calle Everardo Monroy y Heriberto Aja.

Aunque eso y más puede esperarse, en cuanto a esa simulación, después de que el propio Saracco “apechugara”, o aceptara, que de 290 de esos dueños que tienen “el carruaje” en las arterias viales, únicamente el 15% ha accionado; en tanto que el resto todavía está pensando en retirarlo, o meterlo a su casa, a lo que se le suma que no tienen las grúas suficientes, para proceder contra los que “les valga”. A ese grado.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Suena sonorense pa´ Conapesca…Al que afloró que está por hacerle justicia la revolución, o el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T), es al huatabampense Octavio Almada Palafox, al correrse la voz de que probablemente antes de que termine el presente mes de abril, estaría tomando protesta como nuevo titular de la Conapesca, luego de que Raúl Elenes Angulo renunciara al cargo para irse al Senado. ¡Órale!

Así hacen saber que se le estarían alineando los astros a Octavio Alberto, quien forma parte del equipo de Ayudantía y seguridad del mismísimo “Pejidente”, Manuel López Obrador, con lo que el sonorense se consolidaría en el staff más cercano del Lopezobradorsismo, después de que Elenes Angulo pasara a ocupar la suplencia senatorial de Rubén Rocha Moya, quien es el candidato a gobernador de Morena en Sinaloa.

Pues ya antes el también subdirector de área adscrito a la Coordinación General de Política y Gobierno, “sonó” como reemplazo de su paisana, Ana Gabriela Guevara, en lo que es la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), pero finalmente la exatleta olímpica optó por no buscar la candidatura a la gubernatura de Sonora, y es por lo que no se concretaron los cambios, que lo habrían llevado a esa posición.

Sin embargo y de acuerdo a fuentes gubernamentales, filtran que ya sólo es cuestión de tiempo para que Almada ocupe la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), para lo cual dicen que ya estaría “calentando el brazo”, para el clásico ¡Sí protesto!, aún y cuando en su época juvenil fuera un destacado basquetbolista, de ahí que hablando con un enfoque deportivo, estaría “”haciendo un enceste de tres tiros”.

